Sigue el paso de Caminata por la Paz encabezada por Sicilia y los LeBarón

Los muertos no son un show, dice Sicilia

Partió ayer de la capital de Morelos una nueva Caminata por la Paz encabezada por los activistas Javier Sicilia y Julián LeBarón, quienes solicitarán al presidente Andrés Manuel López Obrador que reconozca la emergencia nacional que hoy viven los Mexicanos y cumpla con los acuerdos que hizo con las familias de las víctimas.

La marcha llegará el domingo a Palacio Nacional en la Ciudad de México a entablar un diálogo con el gabinete de seguridad del gobierno federal, luego de que el Presidente afirmó que no va a recibirlos para no hacer un “show y proteger la investidura presidencial”.

Sicilia aseveró que el número de muertos, que ha llegado casi a 40 mil, no es un show. “Ya no son tiempos de destruir sino de arropar, de amar y no odiar”, dijo. Cuestionado sobre los niños reclutados por las autodefensas en Guerrero, señaló que “esa es parte de la realidad que no se quiere ver y debe ser un llamado a la Presidencia, y a todos, de que no debemos permitir la falta de justicia y verdad, que estos muchachos tienen que salir armarse porque no hay nadie que haya respondido por sus padres. De ese tamaño es el llamado que hacen estos muchachos. Ojalá el Estado pueda construir esa política profunda que evite más que jóvenes que pierdan a su familia tengan que salir a armarse para defender su dignidad.

