Sigue la agenda de AMLO este 9 de marzo de 2020

AMLO reconoce lucha feminista tras protesta del #8M

"Quiero felicitar a todas la mujeres que participaron ayer en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y hacer un reconocimiento de las encargadas de evitar la violencia que resistieron todo tiempo de provocaciones y no caer en la trampa, incluso resultaron algunas heridas pero no hubo represión"

Así fue como el presidente se pronunció sobre la marcha de este 8 de marzo en la Ciudad de México y en todo el país.

"No se puede hablar el día de hoy de un estado represor, nunca el estado en esta nueva etapa va a reprimir al pueblo, somos distintos, no se va a reprimir a los mexicanos, no se va a utilizar las fuerzas públicas: el ejército, la marina, la policía para reprimir al pueblo. Esto debe tenerse muy presente, no somos iguales y siempre vamos a respetar los derechos", dijo López Obrador sobre los gobierno anteriores.

"Considero que no debe llevarse a cabo en ninguna acción en contra de las que actuaron con exceso porque no queremos que se utilice como pretexto"