Sigue proceso penal contra 8 militares excarcelados por caso Ayotzinapa: CJF

El proceso penal contra los ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa sigue en curso, afirmó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a pesar de que fueron excarcelados por una juez “por falta de pruebas” y pagar una fianza para alcanzar la libertad condicional.

La respuesta del PJF se da a partir de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y de que la Secretaría de Gobernación (Segob) publicara una carta enviada a la Suprema Corte donde advertía de la liberación de los ocho militares investigados por la desaparición de los 43 normalistas.

El Poder Judicial de la Federación afirmó que “está comprometido con la transparencia de las resoluciones jurisdiccionales”.

Los militares aún “se encuentran sujetos a un procedimiento penal seguido ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por el delito de desaparición forzada”, precisó.

Explicó que en el proceso judicial se expusieron los “argumentos que consideraron pertinentes para justificar sus pretensiones para enfrentar su proceso en libertad” y se les mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, “tomando como sustento la naturaleza del delito referido y lo preceptuado al respecto, por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Asimismo, explicó que los militares promovieron un juicio de amparo indirecto ue le correspondió al Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México resolverlo y concederles el amparo.

En acatamiento a tal ejecutoria de amparo, el pasado 20 de enero, indicó que el juez encargado del caso resolvió que no era procedente imponer a los inculpados la prisión preventiva justificada y determinó medida cautelar, pero no privativas de libertad, al considerar que la Fiscalía no había aportado datos de prueba que justificara su idoneidad.

Asimismo, el CJF dijo que si incumplen los militares las medidas cautelares, dejan abierta la posibilidad de la fiscalía para que solicite nuevamente su modificación.