Sin agua mil 428 escuelas privadas, a una semana de clases

Pagar colegiaturas en las escuelas particulares no garantizan acceso a servicios sanitarios para enfrentar la pandemia de Covid-19 en el regreso a clases, ya que, según la Secretaría de Educación Pública (SEP), de los 20 mil 496 planteles privados de primaria, secundaria y bachillerato que hay en el país, mil 428 no tienen acceso al agua, mil 279 no tienen posibilidades de ofrecer lavado de manos y mil 203 no cuentan con sanitarios.

De las nueve mil 248 escuelas primarias particulares registradas por la SEP, se encontró que en 71 faltaba la luz, en 240 el agua, 186 no tenían servicios de lavado de manos, 185 sin sanitarios, en 886 no había computadoras para la enseñanza y en mil 57 carecían de acceso a internet.

En el caso de secundarias, 37 no tenían luz, 137 no contaban con agua, 83 carecía de espacios para lavado de manos, 60 a sanitarios, 410 sin computadoras y 450 sin servicio de internet.

El bachillerato es en donde existen mayores rezagos. En 360 no había luz, en mil 51 no contaban con agua y otras mil 10 sin medios para lavado de manos indispensable para la higiene que se requiere para evitar la transmisión de Covid-19.

En otras 958 no había sanitarios, en mil 484 no contaban con computadoras y en mil 938 no tenían internet.

Luis Arturo Solís, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, dijo que estas escuela pueden ser hasta nueve por ciento del total de la oferta en planteles particulares en el país que están en condiciones de desaparecer, por lo que pidió a la SEP y a la Profeco que revisen si cuentan con el Registro de Validez Oficial.

“Estas escuelas patito, un término muy coloquial para llamarles así (porque no tienen servicios básicos) y no me gusta, lo que queda es pedir a la autoridad educativa: a la SEP y a la Profeco, que tienen un papel de vigilancia a las escuelas particulares, que se aplique. Hay normas que están siendo verificadas y validadas en la educación particular. Ambas deben trabajar de forma coordinada”.

Roberto Rodríguez Gómez, investigador de la UNAM, afirmó que la SEP debe supervisarlas. “Desde hace décadas se ha dejado de hacer vigilancia y supervisión a las escuelas particulares porque su presencia alivia la presión al Estado para resolver la saturación y demanda que existe en la escuela pública de algunos niveles educativos. Es indispensable que la autoridad supervise y lo haga bien pero la SEP dejó esa tarea a Profeco como si la educación fuera una mercancía o un bien de consumo equiparable a otros de los que se encarga esa instancia, tendría que ser la educativa y no la mercantil”.

Aseguró que “el riesgo de una educación que no sea segura en este regreso a clases es igual en la escuela pública y en la particular. Es una combinación de malo y malo, no hay condiciones porque no cuentan con servicios de agua potable, sanitarios, lavado de manos e incluso ventilación que permitan dar certeza y confianza a los padres de familia para evitar contagios en la pandemia”.

En el informe Indicadores Nacionales de la Mejora Continua de la Educación en México 2020. Cifras del ciclo escolar 2018-2019 de Mejoredu, se advierte que las escuelas particulares no tienen a tiempo los materiales para el inicio de clases, en específico los libros de textos gratuitos. En preescolar de 14 mil 588 planteles sólo en 10 mil 38 contaron con ellos

En el caso de las primarias de nueve mil 248 registrados a nivel nacional sólo en cuatro mil 892 (52.9 por ciento) los alumnos tuvieron sus libros.

Por lo que hace a maestros, en las primarias mil 476 escuelas no tienen profesor de educación física y en las secundarias en 382 planteles.

Aunque planteles particulares suelen ofertarse como mejores opciones debido a que en su plantilla tienen maestros de inglés, en mil 954 primarias no hay esta alternativa y en 824 secundarias tampoco.