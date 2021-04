Sin derechohabiencia, 26.2% de la población en 2020: Coneval

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que, durante 2020, el porcentaje de población sin derechohabiencia a servicios de salud en México fue de 26.2 por ciento.

Al dar a conocer el Índice de Rezago Social 2020 (IRS), el Coneval indicó que Michoacán, con 37.6 por ciento; Estado de México, con 33.4 y Chiapas, con 32.7, tienen los indicadores más altos de población sin derechohabiencia.

En contraste, las entidades con el menor porcentaje de población sin derechohabiencia a servicios de salud son Chihuahua (15.3%), Baja California Sur (16.2%) y Colima (16.8%).

Con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2020, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Coneval incorporó indicadores de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda, y, activos en el hogar al IRS.

Las entidades con mayor rezago social fueron Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla; mientras que Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, Aguascalientes y Colima, fueron los estados con menor puntaje.

Destacó que, de los 2 mil 469 municipios, solo 152, que representan 6.2 por ciento del total, mostraron un grado muy alto de rezago social; en tanto, 677 (27.4 por ciento) presentaron muy bajo rezago social.

Los municipios con mayor rezago social fueron Batopilas de Manuel Gómez Morín, Chihuahua; Mezquital, Durango; Del Nayar, Nayarit; Cochoapa el Grande, Guerrero; Mezquitic,Jalisco; Chalchihuitán y Sitalá en Chiapas, San José Tenango en Oaxaca, Urique en Chihuahua y, Mixtla de Altamirano, en Veracruz.

No obstante, permite tener información de indicadores sociales desagregados hasta nivel localidad, con lo que #CONEVAL contribuye con la generación de datos para la toma de decisiones en materia de política social.



Los municipios con menor rezago social fueron Benito Juárez, Ciudad de México; Apodaca, Nuevo León; Coacalco de Berriozábal, Estado de México; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Coyoacán y Miguel Hidalgo en Ciudad de México; Cuautitlán en el Estado de México; Guadalupe en Nuevo León; Cuauhtémoc y Azcapotzalco en Ciudad de México.

El Coneval precisó que el IRS no es una medición de pobreza, ya que no incorpora el conjunto de dimensiones que ésta supone; no obstante, permite tener información de indicadores sociales desagregados hasta nivel localidad.

Con relación al rezago educativo, las entidades con el mayor porcentaje de población de 15 años o más analfabeta son Chiapas (13.7%), Guerrero (12.5%) y Oaxaca (11.8%); de 6 a 14 años que no asiste a la escuela son Chiapas (10.5%), Michoacán (8.0%) y Guanajuato (7.0%) y mayor a 15 años con educación básica incompleta son Chiapas (48.1%), Oaxaca (45.2%) y Guerrero (42.5%).

Sobre la dimensión de calidad y espacios de la vivienda, solo se cuenta con un indicador que son viviendas con pisos de tierra en Guerrero (14.0%), Oaxaca (13.3%) y Chiapas (11.1%).