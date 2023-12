Sin listas de espera o filas, clínicas privadas preparan la venta de vacuna antivcovid

La vacuna Covid se ofrece entre 848 y mil 800 pesos en farmacias y centros de especialidad a partir de mañana, de acuerdo con un recorrido realizado para solicitar la inmunización.

En un recorrido por hospitales y farmacias de la ciudad de México se pudo conocer que en la Farmacia San Pablo se aplicará la dosis en 848 pesos y en el mismo precio para los niños.

La farmacéutica está notificando a través de su call center que tiene al menos una docena de sedes en el sur de la ciudad en el que las personas pueden solicitar desde las 7 de la mañana una dosis de la vacuna.

Sociedad Vacuna de Pfizer contra Covid-19 se venderá en farmacias desde el 20 de diciembre

Especifica que el método será semejante al que utilizó el gobierno federal para aplicar las vacunas: se solicita en mostrador o consultorio y de inmediato una persona dará indicaciones al paciente para recibir la dosis.

La vacuna que se aplica es la Pfizar y también se ofrecen dosis a niños de cinco 12 años, pero en ese caso la vacunación solo se hace en las siete clínicas disponibles en toda la ciudad: Interlomas, Ecatepec, División del Norte, Nezahualcóyotl, Santa Teresa, Echegaray y Cuajimalpa.

En el Centro Médico ABC, en sus diferentes sedes, “el precio uso de información” es de 900 pesos.

A través de su centro de información a pacientes se dio a conocer que se debe llenar un formulario con datos personales con los cuales el hospital podrá hacer llamadas a partir de este fin de semana o en la próxima semana, dado que se ha integrado una lista de espera. Además de que “el precio está sujeto a cambios sin previo aviso”.

En el Hospital Español indicaron que no hay lista de espera y para conocer la disponibilidad de la vacuna se requiere hacer llamadas todos los días a fin de determinar si el centro de vacunación de la Policlínica, del edificio principal, ya recibió las dosis.

Por lo pronto, lo que se aplica de 9 a 13 horas es la vacuna de influenza por 800 pesos, para ello no se requiere cita sólo llegar a la planta baja a solicitar el medicamento.

En diversas sedes del Hospital Ángeles, como Lomas y el Metropolitano indicaron que no se tiene considerada la aplicación de la vacuna contra Covid a nivel institucional, sino más bien hay que hacer la búsqueda con los médicos especialistas como neumólogos, para conocer si la tendrán disponible.

Mientras que en Nefrum, un local especializado en la atención de hemodiálisis, informaron que con una transferencia de 200 pesos se puede apartar una dosis de la vacuna Pfizer contra Covid-19 para ser una de las primeras personas en inmunizarse contra el virus de la pandemia.

El costo total por dosis es de mil 800 pesos y la química Mónica Medina asegura que está garantizada la cadena de frío que requiere la vacuna, dado que como las vacunas se aplicarán por cita se garantiza que se tengan solo los viales necesarios en refrigeración.

El local comercial, dice especializarse en atención a hemodiálisis y ahora que se ofrecerán las vacunas contra Covid en particular abrieron la posibilidad de ofrecer este servicio como lo han hecho con otras vacunas como la de influenza.

"La vacuna viene directo del laboratorio, de echo mañana (hoy) voy a ir por ellas y me las entregan en una hielera especial, de ahí sólo es el trayecto y llegan a refrigeración, por lo que no se pierde la cadena de frío. Lo que hacemos es no tener vacunas de más, lo calculamos en función de las personas que hacen cita y sabemos que cada vial es para diez dosis. así aseguramos que no sobren o refrigeremos por más tiempo".

Antes de que el paciente reciba la vacuna se sugiere tomar un paracetamol de 500mg media hora antes, a fin de atenuar la reacción del medicamento.

Por su parte el Consorcio de Hospitales de México indicó que hasta ahora no tienen negociaciones con las farmacéuticas para la disponibilidad de las vacunas.