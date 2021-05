Sindicato del Metro exige salida de Florencia Serranía y alista paro

“Florencia Serranía Soto se tiene que ir de inmediato de la dirección del Sistema de Transporte Colectivo, no está pendiente del mantenimiento preventivo y correctivo de este medio de transporte, no hace caso de las denuncias que se hacen respecto a la situación del sistema, por lo que el Metro es una bomba de tiempo que va seguir teniendo graves problemas si no se atiende de inmediato."

Así lo denunció Jesús Urban Puerto, del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, uno de los 8 sindicatos minoritarios en ese medio de transporte, quien fuera inspector jefe de estación asignado al área de Transportación del STC, al resaltar que el peligro que corren millones de usuarios, resultado de la falta de mantenimiento, del despido de personal calificado, de la escasez de refacciones, herramientas, uniformes, equipo de seguridad y del olvido de varias administraciones capitalinas.

Dijo que desde hace años han reportado de manera mensual las fallas en la Línea 12, porque quedó dañada debido al sismo de septiembre de 2017, pero la dirección del Metro no les hizo caso, recalcó.

En una conferencia de prensa a las afueras de las oficinas generales del Metro, en la calle Delicias, anunció que la próxima semana van a realizar movilizaciones y preparan un paro de actividades “inminente” en las 12 líneas de este transporte por las malas condiciones y falta de mantenimiento en las que se encuentran las instalaciones, que podrían generar más accidentes como el ocurrido en la estación Olivos.

Al término de la reunión con medio se realizó un minuto de silencio por los 24 fallecidos, en el desplome de la Línea 12 del Metro entre Los Olivos y Nopalera.

Argumentó: “muchos trabajadores ya no quieren subirse a los trenes a dar servicio, “pues hay pavor de los conductores de pasar por la línea 12, por sus trabes y los frecuentes movimientos vibratorios al paso de los trenes”.

Comentó que el conductor del tren que se desplomó, de nombre Rodrigo, está en shock ya que también en días pasados les tocó la mala fortuna de que una persona se aventara a las vías del tren.

En compañía de otros trabajadores resaltó que no se puede tapar el sol con un dedo, pues desde hace muchos años, los trabajadores del Metro son los que hacen las refacciones, o bien le quitan a uno tren para ponérselo a otro, realmente hacen milagros.

Jesús Urban destacó que tanto él como sus compañeros habían denunciado averías en el tramo entre Los Olivos y Nopalera así como en otras áreas de la red. Por ello, insistió, "vamos a realizar un paro total de labores hasta que no se normalice la situación, en las 12 líneas del Metro".

“Estamos convocando a esa situación, hasta que no salga Florencia Serranía y hasta que no se garanticen las condiciones de seguridad para los trabajadores, incluyendo equipo y seguridad personal”, citó.

En tanto, Homero Zavala, secretario del Trabajo de este sindicato, resaltó que son cinco las líneas del Metro que están en riesgo de un colapso.

Describió que la falla que provocó el colapso en la estructura en la interestación Olivos se hubiera solucionado en tres meses de cerrar la línea y realizar las obras.

“Son averías que se venían denunciando constantemente. Esa falla precisamente de desnivel en esa zona y no pasa nada. Los inspectores reportamos averías y averías y no pasa nada, indicó.