Reportan sismo de magnitud 5.5 en Oacaxa

El Sismológico Nacional reportó que la tarde de este miércoles se registró un sismo de magnitud 5.5 en Crucecita, Oaxaca.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.8 Loc 44 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX 25/05/22 16:43:00 Lat 16.12 Lon -95.94 Pf 10 km pic.twitter.com/RfLeYReh0n — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 25, 2022

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que tras el sismo, mantiene comunicación con unidades estatales y municipales de Protección Civil e integrantes del Comité Nacional de Emergencias para realizar una evaluación preliminar de la zona.

Mientras que Protección Civil de Oaxaca, activa protocolos de Protección Civil en las 8 Regiones del Estado debido al sismo.

🚨#Sismo PRELIMINAR magnitud 5.8 en #Oaxaca



A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de #ProtecciónCivil y los integrantes del Comité Nacional de Emergencias (#CNE), para realizar una evaluación preliminar de la zona. https://t.co/5YMThOwXOz — Protección Civil México (@CNPC_MX) May 25, 2022 La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, activa protocolos de Protección Civil en las 8 Regiones del Estado, por SISMO, Preliminar: Magnitud 5.8 Loc. 44 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX 25/05/2022 16:43:00 Lat 16.12 Lon -95.94 Pf 10 km@alejandromurat pic.twitter.com/pDaYlgeL8F — ProtecciónCivilOax (@CEPCO_GobOax) May 25, 2022

CDMX no ameritó alerta

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, posteo en sus redes sociales que registró un sismo con leve percepción en la Ciudad de México, sin embargo debido a la magnitus no ameritó activación de la alerta sísmica.

Además se inició el vuelo de 5 cóndores para evaluar posibles daños por el sismo que acaba de ocurrir en Ciudad de México, dijo en su cuenta de Twitter Omar Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.