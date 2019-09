SRE confirma que no hay mexicanos heridos ni muertos tras tiroteos en Texas

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento no existe reporte de mexicanos heridos o fallecidos luego de los tiroteos de ayer, en Midland y Odessa, Texas.

Ebrard adelantó que más tarde se daría a conocer el reporte oficial para confirmar la información proporcionada por los cónsules y autoridades norteamericanas.

"Me dicen nuestros cónsules que están en Midland y Odessa Texas que no hay reporte de mexicanos heridos o fallecidos hasta esta hora. A las 9:30 am tendrán el reporte oficial para confirmar esta información por parte de las autoridades norteamericanas".

Los hechos ocurrieron a casi un mes del atentado en un centro comercial en El Paso, Texas, en donde murieron 22 personas, siete de ellos mexicanos.

El día de ayer se reportaron dos nuevos tiroteos en Texas, esta ocasión en Midland y Odessa, el cual dejó como saldo siete muertos y más de 21 heridos.

De acuerdo a los primeros informes, un hombre blanco, de al menos 30 años, comenzó a disparar contra un oficial de policía en la autopista interestatal I-20 y a varias otras personas que se encontraban en el lugar, posteriormente robó un vehículo de la oficina de correos de Estados Unidos y siguió disparando.