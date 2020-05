Ssa publica en DOF acuerdo corregido sobre reapertura de actividades

La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo corregido por el que se establecen las acciones precisas de la estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, cómo crear protocolos de sanitización e higiene, previo a seguir lo que marca un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa por el Covid-19.

Las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, las etapas, términos y procedimientos que deberán implementarse para el retorno de la sociedad a sus actividades.

Hace dos días el DOF publicó una serie de pasos en el se detallaban de forma general las acciones a seguir para el regreso a las actividades tras el periodo de confinamiento, sin embargo, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una tarjeta informativa en la que señaló que se publicarían las medidas correctas, dado que ese había sido un documento previo de trabajo.

La primera fase abarca del 18 al 31 de mayo del 2020, y consiste en llevar a cabo acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades en general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de Salud.

La industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, que son consideradas como actividades esenciales, iniciarán actividades el 1 de junio pero a partir del 18 de mayo se iniciará la fase de preparación. Las empresas e industria deberán presentar protocolos de seguridad sanitaria acordes con los lineamientos generales que dispongan las secretarías de Salud, de Economía y del Trabajo y Previsión Social.

Entre el 18 de mayo al 1 de junio de 2020 se llevará a cabo el proceso para establecer los protocolos en el entorno laboral que publique la Secretaría de Salud, en coordinación con las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se aclara que "se trata de un acuerdo de buena voluntad; sin embargo, si no se cumple se procederá a la clausura de las empresas o industrias que pongan en riesgo la salud de sus trabajadores".

En el caso de las empresas de la industria automotriz y de autopartes dedicadas a la exportación, deberán aplicar los protocolos que se requieran en los países de su origen."

Para establecer todos esos mecanismos, la Secretaría de Salud pidió que se involucren los sectores público, social y privado para retomar las actividades bajo protocolos de seguridad sanitaria, que garanticen tanto a sus trabajadores, como al público en general que se está cumpliendo con estándares que reducen los riesgos asociados al Covid-19.

En cuanto a la reapertura de las actividades sociales y educativas se hace el llamado para que se sigan el sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente.

Ayer se dio a conocer que los municipios que al 18 de mayo del 2020 no hubieran presentado casos de Covid-19 y que no tengan vecindad con municipios con casos podrán reanudar las actividades escolares, la movilización en espacios públicos, cerrados o abiertos, así como las actividades laborales, esenciales y no esenciales, de su población.

La Secretaría de Salud, a más tardar el día 17 de mayo del 2020, mediante un comunicado técnico que se publicará en la página www.salud.gob.mx, dará a conocer cuáles son los municipios a que se refiere el párrafo anterior.

La Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades sanitarias de las entidades federativas, establecerán medidas de prevención y control de Covid-19 específicas para estos municipios.

En los municipios con población indígena se deberá, además, poner en práctica la "Guía para la atención de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2".