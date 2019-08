STPS niega fallas en Jóvenes Construyendo el Futuro

Los centros de trabajo en donde se capacitan los participantes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no constituyen un padrón y no son beneficiarios directos del mismo. No reciben recursos públicos.

La información que se pone a disposición es un listado de empresas, negocios, talleres, artesanos, agricultores, carpinteros, cerrajeros, electricistas, abogados, artistas, tiendas de abarrotes, instituciones públicas, organizaciones sociales, entre otros, que se comprometieron a recibir aprendices y formarlos.

Así responde en comunicado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respecto a la auditoría del Padrón que realizó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que considera que “el padrón de Centros de Trabajo es improbable, incompleto e inverificable en todos los buscadores de internet”.

Precisa la STPS que arriba del 80% de los Centros de Trabajo que participan en el programa son micros y pequeñas empresas, por lo que resulta sorprendente que no se encuentren en un buscador de internet.

Y sobre los 4 casos en la Ciudad de México, que muestran como ejemplos de supuestas anomalías, hace precisiones.

La Escuela de Baloncesto Integral se ubica en Av. Río Churubusco 179, colonia Agrícola Pantitlán, Iztacalco 08100. El tutor es Iván Pacheco y cuenta con 7 becarios vinculados. Se capacitan para ser entrenadores y árbitros de basquetbol.

Respecto a la vinculación y características de becarios, el MCCI dice que "el padrón y centros de trabajo crecieron a ritmo constante todos los días, sin importar fines de semana, días festivos o vacaciones hasta que el programa cerró", la STPS considera que la aseveración es incorrecta.





También señala que todos los días hay variaciones en la cantidad de becarios vinculados al programa JCF.

De haber existido interés por parte de MCCI de aclarar información, se les habría atendido con gusto en la dependencia.

Reitera que sus puertas estarán siempre abiertas al diálogo, la crítica y las recomendaciones con miras a fortalecer el programa.