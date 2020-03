Suman 82 casos de coronavirus en México

La Secretaría de Salud (SSa) informó que la cifra por casos confirmados de Covid-19 en México subió a 82, lo cual representa una diferencia de 29 casos con respecto al último reporte.

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud detalló que, de éstos, la mayoría se ha presentado con sintomatología leve, el 13 por ciento han requerido hospitalización por pertenecer a un grupo de mayor riesgo y se decidió dejarlos en alguna unidad hospitalaria para su observación; al tiempo que sólo el 2 por ciento de las personas hospitalizadas se encuentran en estado grave.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell reportó que, al último corte, son tres casos graves, sin embargo, dijo, no está en los planes seguir como si le pasáramos visita a los pacientes pierdan la expectativa de que podamos dar un parte médico de cada uno de los pacientes no es el propósito no es el interés no tiene una utilidad para el manejo de la epidemia.

Igualmente, comentó que las accione de aislamiento y estudios de contacto inician solo por la notificación de caso sospechoso ya que permite tener un nivel alto de sensibilidad y conocer el mayor número de casos posibles, aunque esto implique un número alto de pruebas confirmatorias.

"La gran mayoría fue una sospecha de más, pero es importante tener una sospecha de más porque las acciones de contención están basadas en la sospecha", afirmó.

Sobre la idea de renunciar, propuesta por algunos partidos políticos, el subsecretario dijo que le llama la atención lo irritante que resultó para los partidos de oposición que mencionara que el presidente de la República cuenta con una inmensa fuerza moral y señaló que si no lo comparten seguramente es por sus propias agendas.

"Yo me ocupo de una materia técnica, tengo una responsabilidad técnica y la seguiré cumpliendo con toda mi energía, disposición y conocimiento", aseguró.