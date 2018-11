Suman casi 3 mil migrantes en el "Palillo" Martínez

Hasta este lunes suman casi 3 mil migrantes en Ciudad Deportiva, lugar que fue habilitado como un refugio donde les brindan alimentación, hidratación, baños, tinacos para bañarse y lavar aquella ropa que de tantos días que han usado y se encuentra en condiciones poco salubres.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, Nasheli Ramírez, declaró que se encontraban 10 % de niños, 30% mujeres y el resto son hombres.

Sociedad Así es el limbo que viven mujeres, niños y ancianos rezagados de la Caravana

También dijo desconocer hasta cuando se quedarán estas familias, pero el apoyo se les brindará hasta que permanezcan en la capital mexicana. Será este martes cuando se incremente el número de personas migrantes, Ramírez mencionó que llegarán más mujeres y pequeños, mismos que se atrasaron por el cansancio que les provocó la caminata que han emprendido desde hace algunas semanas. Las autoridades de la ciudad estimaron sumarán casi 5 mil 500 personas.

La odisea de Roger y su familia

Roger Mauricio Pineda, tiene 17 años, se encuentra de paso en la Ciudad de México, viene dentro de los más de 5 mil centroamericanos que van a Estados Unidos en busca de una mejor vida que no les han brindado ni en Honduras, Nicaragua, El Salvador o Guatemala.

Él junto a tres hermanos, una es mujer y viene con sus dos hijos menores de edad salieron hace 24 días del país hondureño.

Sólo estudió hasta sexto año, y lo hizo trabajando, pero iba los sábados, la falta de empleo, de oportunidades para estudiar y la inseguridad los motivó para emprender esta odisea.

Roger no quería emigrar pero al ver que su hermana había tomado la decisión de salir a buscar el sueño americano y que no iba a tener quién le iba ayudar a cargar al pequeño de 3 años, y la niña de 1 año y 7 meses preparó su ropa y antier llegó a la capital mexicana.

En Honduras el nivel de pobreza ha ido en incremento, y todo se agudizó cuando el actual presidente Juan Orlando Hernández retiró el subsidio llamado bono 10 mil para madres solteras, también las inscripciones eran gratuitas y las meriendas (alimento) en los planteles educativos.

A todo esto se le sumó la violencia en las calles, y el nacimiento de Los Maras, para la población estas pandillas ha provocado muchas muertes cuando los asaltan en las calles, incluso extorsionan a los comerciantes por lo que algunos negocios han ido desapareciendo.



Mi mamá también quería venirse, pero como tenemos una hermana muy pequeña no se animó , dijo. Aunque le da miedo este viaje que ha emprendido junto a 28 personas cercanas, necesita ser la fortaleza de su hermana, que en ocasiones Pineda se le pierde por momentos y ella se vuelve loca es por eso que intenta alejarse lo menos posible de ella.

No es para menos, ya perdieron a dos hermanos, de uno ya no saben, en Guatemala desapareció, este tiene 18 años, y no sabe leer ni escribir, por lo que temen lo peor, tampoco han sabido del mayor de ellos, que tiene 23 años, espera el adolescente que venga en la última caravana.

"Mi hermana por eso se asusta cuando no me ve, y se pone a buscarme, pero yo le digo que no se preocupe por mí porque a mí no me pasará nada", expresó.

Sociedad

Sociedad



Sociedad