Televisa dará entretenimiento a becarios de Jóvenes Construyendo el futuro

Alex Olhovich, vicepresidente de recursos humanos de Televisa, junto con Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social, anunciaron la campaña Tiempo libre y entretenimiento, en el cual, se busca darle apoyo a los jóvenes que esté inscritos en el programa Jóvenes construyendo el futuro, para que puedan divertirse y acudir a conciertos de forma gratuita.

En el escenario del Estadio Azteca, el ejecutivo de la televisora así como la funcionaria pública, firmaron un convenio en el cual se abrirán las puertas de diversos lugares para quienes estén dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso a funcionar.

“Hasta ahora son 300 mil jóvenes los que están inscritos en el programa donde empresas abrirán sus puertas, los capacitarán y durante un año evaluarán si son aptos para ser contratados, mientras, el gobierno les pagará 3,600 pesos mensuales para que se ayuden con sus gastos, la iniciativa busca que nadie se quede sin la oportunidad de obtener un buen empleo”, explicó Luisa María Alcalde.

Arath de la Torre, por su parte, señaló que él está más que dispuesto a ofrecer su talento para lo que sea necesario, “Yo llegué a esta empresa hace 27 años, muy joven, pues tenía 13 de edad y creyeron en mí y sigo siendo parte del entretenimiento, me gustaría darles charlas de experiencia de vida, que conozcan mi historia porque la verdad, sé muy bien que muchos no buscan trabajo porque no tienen ni para los pasajes”, expresó.

La secretaria de Trabajo y Previsión Social, afirmó que con este convenio, los inscritos al programa laboral, podrán asistir a conciertos, partidos de futbol, lucha libre y otras actividades de entretenimiento de manera gratuita, “no sólo es trabajar, sino divertirse, tener la mente sana para poder dedicarse a la productividad, iremos informando cuáles son las actividades que entrarán a este paquete y cómo podrán tener sus boletos”.

Luisa María Alcalde Luján, reveló que el plan del gobierno federal es que más de dos millones jóvenes sean los beneficiados en este proyecto, “por ahora son 300 mil pero ellos convencerán a los demás que cuando se quiere, se puede”.