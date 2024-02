Tendremos megapuente en marzo previo a Semana Santa: ¿qué días cae?

Tanto trabajadores como estudiantes de nivel básico gozarán de días de descanso obligatorio antes de Semana Santa, en marzo. No obstante, la cantidad de días varía.

En primera instancia, los trabajadores tendrán su día de asueto el 18 de marzo, esto debido a que se conmemora el natalicio de Benito Juárez (21 de marzo). Aclarar que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se trata de un día de descanso obligatorio.

Por otro lado, los estudiantes de educación básica gozarán de un megapuente justo antes de que arranque Semana Santa.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 15 de marzo no habrá clase por la llamada "Descarga Administrativa", por la cual se cancelan actividades tanto para alumnos como para maestros, el 18 no habrá clases por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez

Por lo que, estudiantes y profesores de educación básica tendrán un megapuente de 4 días, el cual abarca los días 15, 16, 17 y 18 de marzo, para volver a clases el 19 de dicho mes.

¿Cuándo es Semana Santa?

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2023-2024 de la SEP, los estudiantes de educación básica tendrán dos semanas de vacaciones, como ocurre año con año. El periodo vacacional abarcará del 25 de marzo al 5 de abril.

Por otro lado, en el caso de los trabajadores, es importante aclarar que la Semana Santa no está considerada como días de descanso oficiales en la Ley Federal del Trabajo. Es decir, los empleadores no están obligados a dar los día y se pagan de manera regular en caso de laborar. No obstante, en ciertas empresas se otorga el jueves y viernes santo, los cuales caerán en los días 28 y 29 de marzo