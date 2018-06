Tenemos la esperanza en ustedes, expresa EPN al Tricolor tras iniciar el Mundial

Al inaugurarse el Mundial de Futbol en Rusia, Enrique Peña Nieto le lanzó un mensaje a la Selección Mexicana de Fútbol: “tenemos puesta en ustedes la esperanza de que México habrá de lucir”.

En su cuenta de Twitter, Peña Nieto dijo que se confía plenamente en el cuadro mundialista mexicano que tendrá participación el próximo domingo contra el cuadro de Alemania.

“Tenemos puesta en ustedes la esperanza de que el nombre de @mexico habrá de lucir y habrá de brillar. Confiamos plenamente en ustedes. ¡Mucho éxito a @miseleccionmx en #Rusia2018 #VamosMéxico #MEX”, redactó el Primer Mandatario.

El pasado 31 de Mayo, el Jefe del Ejecutivo abanderó a la Selección Nacional de Futbol que participa en Rusia 2018 y ahí aseguró que este conjunto habrá de “hacer el milagro” de unir a todos los mexicanos, a los mexicanos de todas las religiones e inclusive a los priistas, panistas, perredistas, morenistas y petistas ya que se seguirán sus pasos por las tierras de rusas.

En la explanada Francisco I. Madero de la Residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto dijo que este cuadro habrá de dar lo mejor de sí para que México llegue más lejos.

“Ustedes son el equipo que logra en estos momentos de nuestra historia y de la historia política de nuestra nación lo que no logran los partidos políticos. A ustedes, a toda nuestra Selección Nacional le van a seguir y apoyar todos sin distingo de partido político, de religión, de formación o de lugar en donde vivan.

“Estarán seguidos y apoyados por mexicanas y mexicanos que van a ver su desempeño en este Mundial Rusia 2018. Harán lo que no hace nadie más. Van a unir a priistas, a panistas, perredistas a morenistas, del Partido Verde, a petistas y no podía dejar de hablar de política, si no estuvieran ustedes en la Residencia Oficial de Los Pinos”.

Peña Nieto dejó claro que el conjunto harán posible “el gran milagro” de ver unidos a todos, sean de partido político o no, “estarán siguiendo, apoyando y respaldando el desempeño de nuestra Selección Nacional”.