Tenemos una grave crisis forense: Segob

Cadáveres que saturan las morgues, fosas clandestinas y restos humanos difíciles de identificar conforman el escenario de una crisis forense que enfrenta México resultado de la violencia criminal, reconoce la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

La secretaria subraya que la emergencia es tal que el gobierno mexicano ha tenido que buscar ayuda internacional para apoyar en la identificación de restos humanos. "Tenemos una crisis forense", dijo.

A los cotidianos asesinatos cometidos en distintos puntos del país, atribuidos a ajustes de cuentas entre bandas criminales rivales, se suman numerosos hallazgos de restos humanos, a veces casi pulverizados, enterrados clandestinamente o dejados en sitios públicos.

"Cuando un cuerpo ha sido disuelto en ácido, ha sido quemado, es muy difícil su identificación", dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN).

A mediados de mayo, el gobierno informó que crearía el primer registro de fosas clandestinas y, desde el 1 de diciembre pasado, cuando arrancó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tenía contabilizadas 222.

Pero un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentado en septiembre de 2018 contabilizaba más de mil 300 fosas localizadas en 11 años. Hasta agosto de ese año se habían exhumado 530 cuerpos y sólo 54 habían sido identificados.

Hay además 40 mil personas reportadas como desaparecidas y unos 26 mil cuerpos sin identificar desbordan los servicios forenses en una espiral de violencia que deja, según cifras oficiales, más de 250 mil asesinatos desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas.

La crisis mostró sus niveles sin precedentes cuando en septiembre del año pasado, un camión frigorífico deambuló por el occidental estado de Jalisco cargando más de 150 cuerpos ante el desbordamiento de las morgues, que están cercanas en los lugares donde los encontraron.

-¿Tienen las comisiones un tiempo para empezar la identificación de cuerpos?

-Tenemos una crisis forense, no estábamos preparados, ni siquiera teníamos expertos forenses adecuados. Hemos estado haciendo convenios internacionales con Naciones Unidas, inclusive los propios estadounidenses nos han dicho que nos apoyan con elementos científicos de punta para la identificación de cadáveres y restos humanos.

- ¿Está desbordado el sistema forense?

-Está desbordado, no tenemos suficiente personal especializado en práctica forense y menos aún en la identificación de cadáveres y restos pero estamos ya preparándonos. No estábamos preparados para esta crisis forense y yo diría para esta crisis humanitaria, tal cual.

-¿Se van a abrir más espacios en los gobiernos para contratar forenses?

-Tengo una unidad de fortalecimiento al sistema de justicia. Vamos a seguir apoyando al sistema penal acusatorio y dentro de esto a los institutos periciales, porque no se puede entender un proceso penal si no tenemos el apoyo de los peritos (expertos forenses). Sí vamos a hacer una contratación importante de peritos no solamente a nivel federal sino también vamos a apoyar a las entidades federativas.