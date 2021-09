En México se respetan los derechos humanos, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México se respetan los derechos humanos e incluso se permitió la entrada a organismos internacionales para vigilar su cumplimiento.

“El caso excepcional de hace unos días, en que dos funcionarios de Migración patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió y fueron dados de baja y puestos a disposición del Órgano Interno de Control correspondiente”, expresó.

Durante su Tercer Informe de Gobierno, el mandatario aseveró que de 100 compromisos anunciados al inicio de su gobierno, ha cumplido 98, sólo faltan dos: la descentralización del gobierno federal y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Entró en vigor el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá; se aprobó la nueva ley laboral para garantizar el voto directo y la democratización de los sindicatos; se aumentó, en los hechos, el reparto de utilidades, se terminó con la subcontratación y se redujo el costo de administración de las Afores; se ha basificado a 400 mil trabajadores de la educación; se han entregado puntualmente las participaciones federales y los recursos del presupuesto que por ley corresponden a estados y municipios; la independencia de los poderes Legislativo y Judicial y de la Fiscalía General de la República es una realidad;

“No se fabrican delitos ni se persigue o espía a opositores; la represión política ha dejado de existir y han quedado atrás las presiones del poder público a los medios para influir en su línea editorial; no hay escasez de alimentos, materias primas o combustibles; el sistema financiero funciona normalmente; solo ha habido 20 huelgas de trabajadores.

“Las manifestaciones de protesta se han reducido al mínimo; los créditos del Infonavit y del Fovissste se entregan de manera directa a los trabajadores y no hay desalojos por causas injustas o deudas contraídas con estos organismos; ofrecimos asilo al expresidente Evo Morales y a sus colaboradores; no tenemos conflictos con ningún gobierno en el mundo; no se han violado los derechos humanos de migrantes”, expresó.