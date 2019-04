Terror y violencia se apoderan de Minatitlán tras masacre en Los Potros

Reprocha Iglesia falta de estrategia contra la violencia en Veracruz

Ariadna García | Diario de Xalapa

Xalapa, Ver.-La Arquidiócesis de Xalapa expresó que la alegría de la comunidad cristiana por las fiestas de la pascua se contrasta lamentablemente con otra realidad que lastima y llena de miedo a la sociedad, como es el ambiente de muerte que está presente de forma innegable en toda la entidad veracruzana.

A través de su comunicado apuntó que como una gran loza que no se ha podido remover de las espaldas de los ciudadanos, la violencia no disminuye y no se observa alguna estrategia que al menos la contenga.

Lee más aquí ⬇