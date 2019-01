Tips para inscribirse al examen de licenciatura de la UNAM... y no morir en el intento

Para que los aspirantes a cursar una de las 124 carreras que ofrece la máxima casa de estudios tengan éxito al inscribirse en la plataforma digital para el examen de admisión, UNAM Global recomienda:

Evitar inscribirse en las primeras horas del día (entre las 10 las 16 horas) porque es cuando el tránsito es intenso. “Se calcula que se realizan más de 500 mil accesos en ese lapso”.

No hacer “redes de ayuda, es decir, no solicitar a familiares o amigos que realicen el trámite por ti al mismo tiempo. La cantidad de aspirantes es muy grande, pero si le agregas a todos los demás, seguro que el sistema se saturará”.

No ingresar a través de un buscador como Google, por ejemplo. Mejor ir directamente a la página https://www.dgae.unam.mx/Febrero2019/.

Si al entrar a la página, ésta se encuentra saturada en alguno de sus pasos, no dar clic repetidamente: “cada vez que lo haces, el sistema se reinicia como si fuera un nuevo registro y se satura aún más. Si eso te sucede a pesar de que realices la consulta en los días posteriores, no le des clic, cierra todo, y en unas horas inténtalo de nuevo”.

Llenar con cuidado y veracidad los datos que solicita el sistema. “Tienes varios días para hacerlo”.

No olvidar guardar en la computadora el PDF de la documentación que se solicita e imprimirlo. “Si no haces este paso, no podrás terminar el proceso de registro. Cierra tu sesión antes de apagar tu computadora”.

Imprimir la ficha de depósito y realizar el pago que tiene como fecha límite hasta las 15:59 horas del lunes 14 de enero de 2019.

La ficha de depósito sólo es válida para el concurso en que es emitida. Es personal e intransferible.

Del 9 al 11 de enero habrá atención a los aspirantes para aclaraciones en el Registro al examen de selección en el Local de Registro de Aspirantes (ubicado en Av. del Imán núm. 7, Ciudad Universitaria, en un horario de 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 18:00 horas). La fecha del examen es el 23 de febrero.

El Concurso de Selección Febrero 2019 al nivel Licenciatura es para el Sistema Escolarizado y en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), modalidades Abierta y a Distancia.

