"Todo terminó en paz", AMLO celebra manifestación pacífica del 8M

A pesar de los reclamos por la inseguridad en contra de las mujeres hacia el Gobierno federal durante las marchas feministas de este martes por el Día Internacional de la Mujer; el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a las mujeres por manifestarse de manera pacífica y destacó que, si siguen haciéndolo de esa manera, habrá más mujeres protestando.

“Yo estoy seguro que si se sigue actuando de esa manera, cada vez va a haber más mujeres manifestándose, con la seguridad de que no hay violencia y no hay espacio para la provocación y se va a desbordar hacia adelante y que bueno que esto suceda sin violencia”, dijo el presidente.

Durante el inicio de su conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador abordó el tema en Palacio Nacional de las marchas feministas de este martes que repudian la inacción de Estado ante el alto número de feminicidios y mujeres desaparecidas y dijo que: “Ayer las manifestaciones por el día de la mujer transcurrieron en paz en todo el país, hubieron algunos, vamos a decir incidentes, pero merecen y desde luego, tienen todo el derecho a ser felicitadas por esta causa justa de que no haya maltrato a las mujeres y mucho menos feminicidios”, expresó.

El mandatario federal agregó que, “fue una marcha en el caso de la Ciudad, numerosa, ordenada, pacífica y esto se reprodujo a nivel nacional, quiero también felicitar y agradecer a las mujeres policías, a las mujeres de la Guardia nacional, de la Secretaría de la Defensa, de la secretaría de la Marina”, recalcó.

Asimismo, sostuvo que “no hubo represión, se garantizó el derecho de manifestación y no hubo repito desgracias que lamentar”, mientras resaltó que sus opositores estaban esperando alguna desgracia. “Estaban esos sí esperando que se incendiara el Palacio o la Catedral, pero se tomaron las medidas, porque ya los conocemos, sobre todo los que avientan la piedra y esconden la mano”, señaló.

“No les gustó que se pusiera la valla, pero imagínense si no ponemos la valla, un grupo pequeño, minoritario, no la mayoría de las mujeres se fue sobre la valla con martillos, sopletes y no pudieron porque es una valla alta y fuerte, pero eso evitó el choque y desgracias, entonces eso queríamos informar y decirle al pueblo de México que todo terminó en santa paz”, subrayó el presidente López Obrador.

Finalmente, reiteró sus felicitaciones hacia las mujeres, porque participaron de manera responsable: “De nuevo felicitar a las mujeres que participaron por su actitud responsable y combativa, al mismo tiempo, pero se optó por la paz, no por la violencia”, concluyó.