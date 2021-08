Tormentas y huracanes ponen en alerta a México

Cancelan llegada de tres cruceros a Cozumel por Grace

Por otra parte la directora de la Administración Portuaria Integral (API) de Quintana Roo, Alicia Ricalde Magaña, informó que los cruceros Allure of the Seas, Adventure of the Seas y Shymphony of the Seas, cancelaron su arribo a Cozumel debido a la trayectoria de la tormenta “Grace”.

El arribo de los barcos cruceros estaba programado para la mañana de este miércoles y mañana jueves.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó asimismo el cierre de zonas arqueológicas en Quintana Roo, ante la inminente llegada de “Grace” como huracán, entre las que destacan las zonas de Tulum, Coba, Muyil y San Gervasio, así como el Museo de la Cultura Maya en Cancún, como medida preventiva de protección al patrimonio arqueológico y sus visitantes.

La Secretaría de Turismo informa que se mantiene normal la actividad turística, con el aeropuerto abierto a entradas y salidas de vuelos nacionales e internacionales, mientras que en Quintana Roo, hay más de 120 mil turistas vacacionando y que se encuentran resguardados en sus respectivos hoteles.

Se recomienda a la población tomar sus previsiones, no hacer compras de pánico y mantenerse informada sobre el desplazamiento de la tormenta que entraría como huracán categoría 1 a Quintana Roo.