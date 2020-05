Tras 15 días de estar intubado, Salvador venció al Covid-19

“Es una emoción muy grande haber sobrevivido a una situación tan fuerte y lamentable”, es lo que dice Salvador mientras sigue recostado en la camilla del Hospital Regional Número 1 de Zacatecas. Su rostro luce diferente a esos 15 días en que estuvo en terapia intensiva, intubado, luchando contra la Covid-19.

Ayer lunes salió del hospital luego de estar 37 días en esa unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sociedad Abren sitio para entender cómo ocurre el contagio por coronavirus

Entre aplausos y gritos de “sí se puede, sí se puede” fue trasladado hacia una ambulancia que lo llevó a su domicilio en donde seguirá su recuperación.

El hombre de 57 años fue hospitalizado a finales de marzo en un estado crítico debido a un cuadro infeccioso avanzado y presentar cefalea, malestar general, fiebre y tos, por lo que se le hizo la prueba para detectar Covid-19 y dio positivo, informó la titular de la representación en el estado, Sandra Durán Vázquez.

Explicó que el paciente reaccionó positivamente al trabajo desempeñado por el equipo multidisciplinario de salud.

“El paciente estuvo intubado 15 días, pero gracias a la intervención de un equipo de especialistas integrado por neumólogos, nefrólogos, internistas, personal de enfermería y residentes, evolucionó favorablemente y en buenas condiciones generales que permitieron su egreso”, expresó Mariana Fragoso Mejía, neumóloga adscrita al área Covid del Hospital Regional de Zona 1, Doctor Emilio Varela Luján.

Agregó que “el trabajo en equipo es crucial porque se requiere la aportación de diversas áreas para que el paciente crítico salga adelante. Es un gran logro del Instituto en el estado de Zacatecas, y representa una esperanza para los pacientes con coronavirus que seguimos atendiendo”.

Mariana Fragoso hizo un llamado a la población para mantener el aislamiento social y quedarse en casa, ya que gracias a ello se reducen los riesgos de contagio de coronavirus.

Sociedad Persona infectada de Covid-19 fue a conferencias de Palacio Nacional: IMSS

Subrayó los riesgos y complicaciones que llegan a presentar los pacientes con Covid-19 hospitalizados, por lo que instó a la población a redoblar las medidas de protección.

La esposa de Salvador expresó “gran emoción” y reconoció que el personal de salud estuvo “día a día, no lo dejaron, estuvieron buscando la manera de sacarlo de ese estado crítico. No tengo palabras para decir: muchas gracias porque me lo devuelven con vida”, expresó la esposa.

Los cuidados integrales que se le brindaron a Salvador permitieron su estabilidad durante más de una semana, lo que permitió su egreso.

Ahora continuará con su recuperación mientras sigue con el aislamiento en casa, en tanto, epidemiólogos del Instituto harán el seguimiento correspondiente hasta su alta definitiva.





Te recomendamos ⬇️

Lee también ⬇️

Ciencia Científicos espaciales usan encierro por el Covid-19 como simulacro de misión a Marte

Sociedad Con cartas, mexicanos dan aliento a sus familiares enfermos de Covid-19