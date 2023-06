Tras 4 años, la ampliación del Instituto Nacional de Pediatría sigue congelada

La ampliación del Instituto Nacional de Pediatría (INP) sigue congelada, luego de que en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud para este año dicho proyecto está clasificado como suspendido.

Con ello sigue pausada la construcción de 22 consultorios, con una inversión de 150.8 millones de pesos, por cuarto año en la presente administración de la Cuatroté.

Sociedad Historia de hospitales | Cerca del curandero y lejos del cirujano: la historia de Cristian

La obra consiste en ampliar los servicios de consulta externa. Del total de consultorios, seis son para hematología, igual número para oncología, dos para quienes requieren trasplante de médula, el mismo número para apoyo psicológico, dos más para cirugía oncológica y uno para cada una de las siguientes áreas: nutrición, cuidados paliativos y atención clínica.

Te puede interesar: Expertos llaman a fortalecer aplicación de vacunas para niños en México

En julio de 2022, El Sol de México publicó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suspendió por tercer año consecutivo dichas obras, en medio de los reclamos ciudadanos por el desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer.

Israel Rivas, quien encabeza la Organización Papás de niños con cáncer, dijo no sorprenderse ante la decisión del gobierno del presidente López Obrador.

No le interesa porque la niñez no votaIsrael Rivas

“No me extraña que el gobierno, después de cinco años, no le interese la niñez, y no le interesa porque la niñez en México no vota. Hay ejemplos claros de la crisis que vive el sector salud. Lo único que le interesa a este gobierno son los temas electorales, echarle diario a sus adversarios políticos y preocuparse por sus clientes, por su clientela electoral. Para eso sí son buenos”.

Foto: Cuartoscuro

Rivas, a quien el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López Gatell, acusó de encabezar un movimiento golpista por demandar atención para sus hijos, consideró: “no hay lógica en lo que está haciendo el gobierno ante el desastre del sistema de salud y la falta de apoyo a la niñez, nunca ha sido interés de ningún gobierno. La niñez en México tiene muchos años abandonada y seguiremos así”, consideró.

Andrés Castañeda, del Colectivo Cero Desabasto, indicó que el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud de 2023, como ha ocurrido en diferentes años, se construye sin escuchar la voz de la sociedad, los pacientes y los profesionales de la salud para identificar las necesidades de infraestructura del país.

Relató que en años anteriores se suspendían obras en el Instituto Nacional de Pediatría debido a “las irregularidades identificadas y a manejos extraños por la existencia de cotos de poder”. Sin embargo, explicó que el más reciente reporte sobre el abasto y las consultas en esa institución, arroja que hay un menor número de consultas o pacientes atendidos.

Sociedad Impulsan nueva Ley General de Cáncer en México

Las cifras más recientes del INP, que recibe a niñas y niños que viven con cáncer, enfermedad que es la primera causa de muerte en personas de cinco a 14 años, según la AMANC, indican que en 2021 se registraron 6 mil 254 ingresos hospitalarios, cinco mil 852 egresos y 151 muertes.

Para este año, el gobierno del presidente López Obrador redujo a siete las obras para sustituir, ampliar o remodelar hospitales de alta especialidad en México, el año pasado programó 57.

En su actualización de abril, el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud prevé invertir este año más de dos mil 200 millones de pesos para ampliar los servicios en institutos como el de Nutrición, de Enfermedades Respiratorias y el Manuel Gea González, lo cual también planteó hace un año sin que se concretara el proyecto, pues actualmente se reporta como "obra en planeación".

La inversión es superior a los mil 831 millones de pesos programados en 2022, porque este año se incluyó un nuevo edificio en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, con un costo de 210.2 millones de pesos, obra que aparece en proceso de planeación.

Otro proyecto es el fortalecimiento del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con una inversión de más de 250.9 millones de pesos, aunque la obra sigue en planeación.

También figuran obras de sustitución parcial, como esterilizadores de vapor en el Hospital Regional de Alta Especialidad, en Oaxaca.

Según la revisión que realizó este diario, a diferencia del año pasado, para este 2023 se programaron 96 acciones, que corresponden a 88 medidas para llevar equipo médico y a las obras en los hospitales de alta especialidad.

Uno de los equipos médicos es un tomógrafo para simulación de radioterapia destinado al Instituto Nacional de Cancerología, el cual está en planeación y en el cuadro de asignación de recursos no registra monto alguno.

A pesar de que en el listado del año pasado figuraba el Hospital Manuel Gea González, con una inversión de 687.9 millones de pesos, para este 2023 vuelve a aparecer, ahora en proceso de planeación.

Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, dijo en octubre del año pasado que este 2023 quedarían las nuevas obras en el Hospital Gea González.