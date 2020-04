Trump, sin tregua a dreamers aun en tiempos de coronavirus

De continuar la actual política hostil del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los migrantes, aun en tiempos de crisis por el Covid-19, cerca de 800 mil jóvenes, en su mayoría mexicanos, estarían en riesgo de ser deportados.

En entrevista con El Sol de México, Eunice Rendón, activista y promotora de los derechos de los migrantes, comentó que son los dreamers los que en este momento están atendiendo los hospitales, en la primera línea de batalla ante la emergencia que se vive en la Unión Americana por el avance de la infección del coronavirus.

Explicó que estos jóvenes, quienes ingresaron a Estados Unidos acompañando a sus padres, tienen muchos elementos en su contra, ya que no existe, como tal, un documento que les permita quedarse en el país y los que tenían permiso por dos años ya se les está venciendo. “Hay un riesgo porque no es una figura de ciudadanía formal, sino que es un beneficio migratorio que Trump intenta de un plumazo desaparecer”, dijo.

Eunice Rendón puntualizó que estos dreamers se han salvado y han garantizado su residencia en Estados Unidos gracias al trabajo realizado en las Cortes federales, aunque “ahora lo que está por verse es lo que va a decidir la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos sobre el tema.

“Todavía no sabemos la decisión, pero existe un gran riesgo en estos momentos sobre todo porque el presidente Trump está tomando decisiones fuera de lugar en materia de migración”, subrayó.

La activista insistió en que “no sólo es un riesgo para ellos sino para todo Estados Unidos porque muchos de los dreamers están ayudando en la causa y trabajando en los hospitales a favor de la salud de ese país con esta emergencia que tienen”.

Destacó que, a pesar de que los legisladores los ayudarían y que incluso les darían la ciudadanía o el DACA fuera por más años, al final no se ha logrado nada en la Cámara y esto ha escalado hasta la Suprema Corte. “Son los jueces federales los que han hecho contrapeso, pero finalmente no hay una decisión formal para estos jóvenes y los que están en el limbo, que son los que ya no lograron renovar permisos y están resguardados en iglesias, o por grupos de activistas”, afirmó.

Rendón comentó que también sigue la política de las deportaciones masivas y los confinamientos en centros de detención, que en este momento podrían ser focos de infección de Covid-19, al tiempo de señalar que el Gobierno de México tiene que alzar la voz para frenar las deportaciones y después pedir que se mejoren las condiciones para los mexicanos que son detenidos por las autoridades migratorias.

Recordó que se ha registrado el primer caso de un migrante que falleció en un centro de detención a causa del coronavirus.