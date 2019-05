Turissste fue una agencia de viaje para funcionarios: Ramírez Pineda

El director general del ISSSTE en México, Luis Antonio Ramírez Pineda, reveló que el programa TURISSSTE fue desviado en administraciones pasadas y lo convirtieron en una agencia de viajes que utilizaban como tarjeta de crédito, además le generó una deuda al instituto de más de 600 millones de pesos.

Durante su mensaje en la inauguracióndel décimo cuarto Consejo Nacional del ISSSTE - SNTISSSTE, que se lleva a cabo en Acapulco, el funcionario federal, dijo que el TURISSSTE va a continuar, solo que ahora si dará turismo social a los trabajadores del estado y no servirá para comprar viajes a los funcionarios.

"Hemos abusado de los servicios, desviaron a TURISSSTE, lo desviaron, no era una agencia de viajes, TURISSSTE es un área que se dedica a dar turismo social al trabajador, no un área que se dedicara a vender viajes a los funcionarios, no es para competir como una agencia de viajes ", expresó.

Ramírez Pineda, insistió que el programa TURISSSTE no va a desaparecer como se ha afirmado en algunos medios de comunicación, lo que sí quedará cancelada en la agencia de viajes que se había creado al interior de este programa, donde hasta los hospitales pedían traslados a través del mismo.

"TURISSSTE por su puesto que sigue, lo que no sigue es la agencia de viaje de TURISSSTE, vamos a hacer turismo social, esa es la responsabilidad de nosotros, lo único que pasó es que ese servicio de agencia de viajes nos generó un déficit de 600 millones de pesos", lamentó.

Detalló que en el tema del personal que trabaja en estas oficinas están estudiando si pueden ser integrados en alguna otra área, sobre todo los empleados de base y sindicalizados.