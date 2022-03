Ucranianos radicados en México, se manifestaron en la embajada de Rusia

Por lo menos medio centenar de ciudadanos ucranianos residentes en México protestaron este sábado frente a las instalaciones de la embajada de Rusia, en la capital del país, en contra de la invasión rusa en Ucrania.

En las pancartas pueden leerse frases como "Putin Criminal", "Stop Putin", "stop the blood", "Stop the tears", #Stand for Ukraine, e incluso mensajes en español como "Alto al fuego".

Entre las mujeres se apreciaban vestimentas llenas de un pintura roja, a manera de dar a entender la masacre que está cometiendo Rusia en Ucrania.

Diversos símbolos LGBT se observaron en la protesta, inclusive se vio la figura de Putin enmarcado en los colores del movimiento LGBT.

También puede verse que los ucranianos lanzaron huevos frente a la embajada de Rusia en México.

Hasta el domingo 27 de febrero se calculaban 352 el número de los civiles que murieron durante la guerra originada por Rusia, que también ha causado 1.684 heridos, según el Ministerio del Interior del país.