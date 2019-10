"Muchos no se han atrevido a decir lo que paso", Encinas sobre caso Ayotzinapa

"Muchos saben mucho, pero muchos no se han atrevido a decir lo qué pasó", sostuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, sobre el proceso de investigación que se tiene para resolver el tema de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

En una charla de acercamiento con los medios de comunicación, Encinas Rodríguez refirió que hasta ahora se trabaja en atar todos los cabos sueltos que se tiene para conocer la verdad de los hechos, pero sobre todo conocer quienes fueron los que participaron de manera directa en este incidente que ha cumplido 5 años.

El funcionario se refirió a los tres presos que ofrecieron información sobre el caso, por lo que dejó claro que en su momento se habrán de dar detalles sobre este caso, además de que cometió que "fue una solicitud que nos hicieron llegar a través de sus familiares y abogados para hacernos llegar información y solicitaron que no fuera en el penal por condiciones de seguridad y una vez que terminemos la diligencia judicial y el operativo que se esta implementado lo vamos a dar a conocer".

"No se trata da sacar, sino que ellos nos solicitaron dar un testimonio y es lo que estamos atendiendo", acotó el funcionario.

Al ser cuestionado sobre si en verdad serían citados a declarar el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam y al ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, manifestó que poco a poco la Fiscalía General de la República (FGR) habrá de llamarlos a declarar, además de que citó que ya declaró el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y el ex fiscal de la entidad, Iñaki Blanco, "pero no tenemos la fecha" para los demás.