Durazo confirmó tres detenidos por ataque a mi familia: Julián LeBarón

El activista Julián LeBarón reveló que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, se puso en contacto con él para comentarle que habían tres detenidos tras el ataque armado, en donde murieron nueve integrantes de su familia, incluyendo recién nacidos.

!Estamos hablando con una sola voz al decir que queremos saber quiénes fueron”.

Sin embargo, en entrevista para el noticiero “Despierta”, Julián LeBarón señaló que pedirán ayuda a Estados Unidos para esclarecer los hechos y dar on los responsables.

“No sabemos quién fue porque en la sierra hay muchos sicarios”.

Asimismo relató que “Salieron tres camionetas distintas y tres familias distintas, mi prima con sus cuatro niños al subir el camino le quemaron el vehículo y quedaron muertos y calcinados dentro del vehículo de mi prima, y más arriba iban dos camionetas con mis primas y sus hijos”.

Asimismo resaltó que el crimen organizado ha crecido y “es un problema en donde hemos contribuido millones de mexicanos”.

Y esta es una de las razones por las que el gobierno mexicano no puede resolver el problema de inseguridad en el país.

Comentó que hablarán con Alfonso Durazo o con quién sea necesario, pues “todos estamos mucho, muy enojados por lo ocurrido”.

EU ofrece ayuda a México

Esta mañana, el presidente Donald Trump, ofreció su apoyo a México para comenzar una guerra contra el narcotráfico, y al unir esfuerzos, por fin erradicar este problema que acecha al país y arrastra consigo miles víctimas.

A través de su cuenta de Twitter, Trump aseguró que es momento que México "libere la GUERRA a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra". Señaló que lo único que espera para comenzar esta lucha es una llamada telefónica del presidente Andrés Manuel López Obrador.