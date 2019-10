AMLO ordenó liberar a Ovidio Guzmán: abogados de El Chapo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la orden a las autoridades de liberar a Ovidio Guzmán Loera, confirmaron los abogados de el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

"Hasta concluir al filo de las 8 de la noche, se dio la noticia de que había sido puesto en libertad por una orden viril, por una orden inteligente, por una orden sensata del presidente Andrés Manuel López Obrador", reveló el abogado Juan Badillo Soto.

Tras la detención y un interrogatorio "profundo" de cinco horas al hijo de Guzmán Loera, no encontraron pruebas que incriminaran al joven sinaloense en delitos contra el narcotráfico, según relató el abogado Juan Badillo en la conferencia que se llevo a cabo en el Club de Periodistas.

"Lo sometieron a un interrogatorio profundo y al no encontrar elementos de delitos suficientes para poder apresarlo, privarlo de su libertad y por la orden superior del señor presidente lo pusieron en libertad", detalló.

Los litigantes confirmaron que sí existe "una orden de ubicación y presentación, con fines de extradición", en contra de Ovidio Guzmán.

No obstante, ya tienen lista una solicitud de amparo en contra de la detención de Guzmán López, misma que presentarán el próximo lunes en las instancias correspondientes.

Aunque no se conoce cuál es la actividad laboral del hijo de "El Chapo", Juan Badillo pidió que no se le estigmatice porque no se le ha comprobado actividad relacionada al narcotráfico, a la vez que se negó a revelar las causas de la orden de aprehensión, de la cual hasta el día de ayer tuvieron conocimiento.

El abogado y amigo de quien fuera líder del Cártel de Sinaloa, reclamó que José Antonio Meade, en su papel como secretario de Relaciones Exteriores, reservó hasta por siete años, los detalles de las solicitudes de extradición que envió Estados Unidos, alegando motivos de seguridad nacional.

Por su parte, el abogado José Luis González Meza dio que la madre del Chapo, María Consuelo Pérez, espera la próxima visita del presidente López Obrador, para que juntos coloquen la primera piedra de una universidad en Badiraguato.

"Estamos esperando que el preside te vaya a Badiraguato para que el presidente ponga la primera piedra junto con la mamá del Chapo y seguir adelante con esa universidad", dijo González Meza.

Criticó que "Peña Nieto y sus corifeos siempre trataron a El Chapo como un vulgar delincuente", mientras que los hijos del exlíder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps viajaban como juniors, a costa del erario mexicano.

Además aseguraron que las familias de los muertos en la balacera de ayer recibirán poyo de los familiares de Joaquín El Chapo Guzmán.