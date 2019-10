Acusará AMLO a encapuchados con sus mamás

A los encapuchados que han violentado las últimas manifestaciones en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador les advirtió que si continúan vandalizando, los va a acusar con sus abuelos, papás y mamás.

Durante la conferencia mañanera, comentó que está seguro de que sus familiares no aprueban su comportamiento y les van a dar su jalón de orejas.

“Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro que sus abuelos, sus papás, sus mamás, no están de acuerdo. Estoy seguro que los verían como malcriados, que no deberían de estar haciendo eso. Les darían sus jalones de orejas hasta sus zapes”, expresó.

También les pidió “fuera máscaras por la lucha de la justicia”, en alusión a que no se permite ocultar el rostro ni hacer uso de armas en los movimientos pacíficos, mismos que han desprestigiado con su presencia.

“Fuera máscaras por la lucha de la justicia. No tienen por qué ocultar su rostro, tienen que dar la cara y tampoco pueden traer armas, sean estas piedras o petardos, varillas... nada de eso, no se requieren esas formas. De todas maneras, va a estar pendiente la autoridad”, manifestó.

A su vez, pidió a los civiles detener a los provocadores sin confrontaciones, aislándolos y dejándolos libres.

“Nos ayuden para aislar a provocadores y ayudar a no caer en provocaciones, no significa enfrentar a los provocadores sino hacerse a un lado y el soltarlos calmarlos, ya que ese no es el camino”, señaló.

Respaldó el plan de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para que servidores públicos asistan vestidos de blanco y sirvan de valla humana durante las protestas.

López Obrador reiteró que en su gobierno no habrá represiones ni se excederá el uso de la fuerza contra civiles como en 1968.

“Nosotros queremos vivir en una sociedad en paz, sin violencia, sin usar la fuerza. Convencer, persuadir, dialogar, vivir en armonía, vivir en paz. Por eso nunca más una represión en México, nunca más torturas, desapariciones, masacres. Nunca más un 68”, concluyó.