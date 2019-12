Consulado de EU retira prohibición de viajar a Chihuahua

El Consulado General de Estados Unidos, en Ciudad Juárez, informó que se retiraba la prohibición temporal a empleados del gobierno estadounidense de viajar a Chihuahua.

La alerta se emite días después del ataque a la familia LeBarón, en los límites de Chihuahua y Sonora, que dejó nueve muertos, entre ellos seis menores de edad.

Sin embargo, el Consulado emitió una serie de restricciones que deberán seguir aquellos que quieran visitar el estado.

Entre estas destaca que los empleados que quieran viajar a Chihuahua pueden hacerlo pero durante el día, por la carretera federal número 45.

La paradas permitidas son únicamente en las instalaciones de la Policía Federal, la puerta de Juárez, el módulo de inspección en el kilómetro 35 y los comercios, así como restaurantes, que estén sobre dicha carretera en el poblado de Villa Ahumada.

Podrán estar a cualquier hora en Ciudad Juárez, pero con restricción en ciertos límites al área demarcada: en el norte, es la Avenida Transformación; en el este, la Ave. Tecnológico ó Manuel Gómez Morín; en el Oeste, es el mismo límite legal de la ciudad; y en el Sur, es la Ruta 16 ó Calle Tamborel.

#SecurityAlert The U.S. Consulate General in Ciudad Juarez has removed the temporary prohibition on U.S. government employee travel to Chihuahua City with the following updated restrictions:https://t.co/sONF1jN0Fi pic.twitter.com/C6h5HNfHWM — Consulado EU Juárez (@USCGCdJuarez) December 6, 2019

Ante cualquier situación, el Consulado pidió mantenerse alerta a los alrededores y monitorear los medios locales para obtener información actualizada.