¡Ni de panzazo! México, el peor país evaluado en matemáticas, lectura y ciencias

Pocos son los avances que ha tenido México desde su participación hace 18 años en la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2018, que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual reveló que el 35% de los jóvenes de 15 años, no obtuvo el mínimo de competencias para matemáticas, lectura y ciencias.

Y aunque año con año los resultados no son muy favorables, en 2018 mostró su peor cara, ya que de 36 socios de la OCDE, se posicionó en el último de la tabla.

Además, de que tan sólo uno de cada 100, pudo colocarse en los niveles más altos de desempeño de la prueba aplicada a 7 mil 299 estudiantes, datos que ascienden a un millón 480 mil 904 estudiantes de la misma edad.

Cabe señalar que los resultados más bajos, fueron los obtenidos en matemáticas, donde el 56% de los alumnos tuvo desempeño por debajo del nivel 2, considerado como de menor aprovechamiento; de 1 al 6 se califican los niveles de desempeño o logro.

Por otra parte, en lectura alcanzaron 45% y en ciencias 47%.

Results from PISA 2018 cover 79 countries and economies, representing ~32m 15-year-olds’ skills in reading, math & science ➡ https://t.co/yxx9nzP35R #OECDPISA #SDG4 pic.twitter.com/oKPlAbPe0I — OECD Education (@OECDEduSkills) December 3, 2019

Además, la OCDE destacó que “el desempeño en PISA 2003 ( en lectura y matemáticas) fue significativamente inferior al desempeño de PISA 208, y sólo en 2009 (en matemáticas) fue superior al del 2018”.

Sin embargo, no todo fue tan negativo, pues la OCDE resaltó tres avances importantes en el país: ampliación de cobertura, un mejor puntaje obtenido por los estudiantes y un 11% de los estudiantes con escasos recursos se posicionaron entre los niveles 2 y 3 de la evaluación.

“Los estudiantes aventajados en México superaron a los estudiantes desaventajados en lectura, con 81 puntos en PISA 2018”.

En el ranking de la prueba PISA 2018, China encabeza la lista en Lectura, Matemáticas y Ciencias, seguido de Singapur y Macao

AMLO promete mejorar calidad en educación

Tras darse a conocer los resultados de la prueba PISA 2018, prometió esta mañana en su conferencia de prensa, que mejorará la calidad de la enseñanza y un elemento básico son los maestros

"A reglazos, no, tiene que darse armonía, con los maestros y los padres de familia, que no se polarice y mejorar los contenidos educativos, apoyar a los estudiantes, por eso las becas", comentó.

Recordó que bajó la deserción escolar y aumentó la matrícula en 20 por ciento en el nivel medio superior.