Misión internacional llega a México para acabar con impunidad en crímenes contra periodistas

En México se reportan crímenes contra periodistas, los cuales en un principio generan indignación y enojo; sin embargo, la mayoría de estos casos quedan sólo en hecho.

Las agresiones contra la prensa van en aumento cada año, tanto que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Es por esta razón que llegará a nuestro país “ISCO SOJ Coalition”, una coalición conformada por 17 organizaciones internacionales, las cuales se dedican a la defensa y promoción de la libertad de expresión e información.

La situación ha despertado la preocupación de las organizaciones integrantes de la coalición, por lo que sostendrán reuniones con autoridades del Estado mexicano, a fin de hacer un llamado para disminuir el índice de impunidad en crímenes contra periodistas y proponer mecanismos de colaboración.

La misión se da en el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas (IDEI), mismo que se conmemora cada 2 de noviembre.

Cabe destacar que solamente del 2000 a agosto de 2019 se contabilizaron 115 periodistas asesinados, pese a que algunos de ellos estaban bajo el resguardo del “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

Los crímenes se incrementan y México encabeza la lista de los países con mayor número de asesinatos de periodistas en impunidad, así lo dio a conocer el Índice Global de Impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Si esto se tratara de alguna competencia, nuestro país sería el más destacado, pues, por si fuera poco también está en primer lugar de mayor número de periodistas desaparecidos, además de los 230 que, junto con sus familias, se han tenido que desprender de sus hogares, de sus vidas, de manera forzada.

Estos datos revelan claramente que a pesar de los esfuerzos anunciados por el Gobierno, desde el sexenio de Fox, hasta lo que va de la llamada Cuarta Transformación, han sido insuficientes para proteger a los periodistas, así como para cumplir con su obligación de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos contra la libertad de expresión.





Ofrenda para recordarlos

Con motivo a las festividades de Día de Muertos, la coalición anunció que pondrán una ofrenda el 6 de noviembre, en memoria a los periodistas que han sido asesinados en México.

Asimismo para fortalecer la colaboración,

sostendrán una reunión con familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil periodistas locales.

Finalmente, la coalición informó que durante el desarrollo de la misión publicará en sus redes sociales los resultados de las actividades con la etiqueta #LibertadParaInformar e #IDEI.





ISCO SOJ Coalition, ¿quiénes son?

La coalición busca fortalecer la coordinación para promover la seguridad de los periodistas y luchar contra la impunidad.

Se conforma por 17 organizaciones internacionales: Artículo 19, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras, International Media Support (IMS), Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Freedom House (FM), Global Forum for Media Development (GFMD), Gulf Center for Human Rights (GCHR), International Freedom of Expression Exchange (IFEX), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Internews, International Press Institute (IPI), International Women’s Media Foundation (IWMF), Palestinian Center for Development and Media Freedom (MADA), PEN America, Free Press Unlimited (FPU), World Association of News Publishers (WAN-IFRA).