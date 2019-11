Si votan en contra del Tren Maya hasta ahí llegamos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se realizará una consulta ciudadana en comunidades indígenas del sureste del país para avalar o cancelar la construcción del Tren Maya.

Destacó que si la gente dice que si, "vamos", pero en caso de rechazarlo "hasta ahí lo dejamos".

“Estamos en el terreno de lo inédito, es una consulta vinculatoria, por lo que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos".

Aseguró que con esto se tendrá una democracia participativa, por lo que "estamos muy contentos porque nos llevó tiempo preparar los anteproyectos, hablar con la gente, ir aclarando dudas a todos los interesados, por eso toda la información va a subirse a una página de internet para que se conozca a detalle”.

Desde el Palacio Nacional, López Obrador manifestó que se ha pensado en portenciar un mecanismo de financiamiento que iba a significar un crédito para pagarse en el tiempo la obra, pero “se decidió que se haga con recursos propios, por lo que no va a ser deuda, tenemos ahorros”.

“A la corrupción hay que combatirla por razones de índole moral y se liberan fondos, cuando no hay corrupción, para el desarrollo. Por no derrochar el dinero en el presupuesto y no permitir los lujos en el gobierno, nos alcanza el dinero del presupuesto”.

Puntualizó que es muy importante el manejo de los tiempos, ya que se tiene el compromiso de no iniciar nada que no se pueda terminar, pero “no sabemos si el movimiento vaya a continuar”, pero “será en nuestro mandato”.

En el Salón Tesorería, el Primer Mandatario acotó que cuesta mucho el dejar obras a medias y recordó que heredaron cientos de obras inconclusas y ejemplificó el Tren México-Toluca, donde se necesitan 30 mil millones más lo que habrá de costa 90 mil millones de pesos.

Dijo que a todos aquellos que se han opuesto al Tren de Toluca a la Ciudad de México que ya se cumplieron sus demandas y que “ya se pago el derecho de vía para hablar claro y que se puede probar lo que se ha destinado y a pagar afectaciones y otro tipo de erogaciones en las comunidades para mejorarlas por donde pasa el Tren”.

“Esto lo digo porque no se va a permitir la extorsión, el chantaje, porque no es el dinero de los funcionarios o del presidente, es el dinero del pueblo, ya no hay robadera, eso se término y aplica a todos”.