UNAM espera que renuncia del secretario de filosofía ayude a resolver conflicto

Tras la renuncia de Ricardo Alberto García Arteaga, secretario general de la Facultad de Filosofía y Letras, el secretario de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, comentó que esperan que esta decisión ayude a solucionar el conflicto, puesto que es una de las demandas que hicieron las inconformes.

En este sentido, también detalló para El Sol de México que no han sostenido ningún diálogo con las estudiantes, ya que éstas fijaron la mesa de diálogo para el próximo 15 de enero.

"El diálogo en Filosofía va a ser el 15, yo creo que era uno de los puntos que pedían yo creo que podría ayudar, por supuesto. Vamos a ver", refirió.

Organismo para combatir violencia de género en la UNAM

Lomelí Vanegas adelantó que en las próximas semanas, el rector Enrique Graue Wiechers presentará una iniciativa para crear un nuevo organismo para combatir la violencia de género al interior de la universidad.

Leonardo Lomelí también comentó que esta iniciativa "probablemente sea, más bien, reformas a la defensoría de los derechos universitarios para incorporar el tema de género".

Sin embargo, sobre el nuevo organismo anunciado por el rector de la UNAM a su reelección el pasado 19 de noviembre, estimó, "va a ser un organismo autónomo con mayor capacidad de gestión para atender estos temas de violencia de género".

"En las próximas semanas tendremos noticias en ese sentido, para la próxima sesión del consejo", afirmó en entrevista tras la firma del convenio de colaboración con la OCDE.

Cabe recordar que, durante su segunda toma de protesta al frente de la máxima casa de estudios, Graue Wiechers propuso la creación de un órgano independiente de la administración central para fortalecer las políticas de equidad de género e igualdad al interior de la máxima casa de estudios, así como de generar los mecanismos para llevar a cabo sus funciones.

Señaló que este órgano estará enfocado a fortalecer el respeto a la diversidad, promover mayor seguridad para ellas, implementar nuevas y mejores estrategias, y generar políticas de equidad de género en toda la Universidad.

No habrá nuevo cuerpo de seguridad...

Por su parte, Lomelí Vanegas rechazó crear un nuevo mecanismo de seguridad al interior de la universidad, y apuntó, será mejor capacitación la que instruirán a sus vigilantes.

"No es ningún cuerpo de seguridad, yo creo que fue completamente tergiversado, es capacitar al ya existente. No vamos a crear un nuevo cuerpo de seguridad es simplemente capacitar mejor a nuestros vigilantes, pero no no se trata de crear un nuevo cuerpo de seguridad", comentó a El Sol de México.