Un correo alertó a autoridades sobre situación de estudiantes mexicanos en Israel

CANCÚN.- Luego de ser engañados, explotados y hasta encarcelados por autoridades de Migración en Israel, los estudiantes mexicanos que realizaban prácticas en hoteles de Tierra Santa comenzaron a retornar a nuestro país. Ayer, un grupo de universitarios arribó a Cancún procedente de París, Francia, donde se encontraban cuando varios de sus compañeros fueron detenidos por presuntamente violar su estatus migratorio.

Ya en Quintana Roo, Mario Alberto Duarte, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, narró que el convenio interinstitucional de Ben Gurión University Of The Negev con la UACh fue “muy rápido”, con sólo un mes y medio de preparación para partir a Israel.

Entrevistado vía telefónica, dijo que no les informaron de la empresa RSC, para la cual trabajaron durante días, y que las condiciones de su hospedaje y trabajo empeoraron, ya que era nula la actividad académica y sí, en cambio, realizaban actividades laborales muy básicas, sin aprender nada.

Por ello decidió enviar un correo quejándose, pero fue reprendido por la empresa. “Tiempo después se arrepintieron y me dijeron que me darían una segunda oportunidad”. Incluso dijo que lo presionaron para que se disculpara y que aclarara en otro correo que se trataba de una confusión. Sin embargo, aseguró que este correo fue visto por autoridades locales de Migración, quienes se percataron que el ingreso de los mexicanos no era para realizar funciones de estudiante, sino que en realidad eran utilizados como trabajadores de manera ilegal.

Añadió que él y otros cuatro viajaron a Bélgica y ya no volvieron a Israel, ya que el resto de sus compañeros se encontraban detenidos, por lo que buscaron a autoridades diplomáticas mexicanas en Francia, donde permanecieron hasta ayer.