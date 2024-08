¿No te quedaste en la uni? En la UnADM puedes estudiar 23 carreras sin examen de ingreso

La UNAM inició el semestre 2025-1 esta semana. Algunos aspirantes no lograron el puntaje necesario para ingresar a la Máxima Casa de Estudios, sin embargo, esta no es la única institución educativa en la que pueden estudiar de forma gratuita; otra opción es la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM).

En la UnADM puedes estudiar 23 licenciaturas de forma gratuita, y sin la necesidad de hacer un examen de ingreso, por lo que no deberás preocuparte por no poder continuar con tus estudios en caso de no pasar la prueba.

Aquí te contamos qué licenciaturas oferta la UnADM y cómo puedes ingresar a ellas.

¿Qué carreras hay en la UnADM?

La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) oferta las siguientes licenciaturas, las cuales no requieren de examen de ingreso:

Biotecnología

Energías renovables

Gerencia de servicios de salud

Nutrición aplicada

Promoción y educación para la salud

Seguridad alimentaria

Tecnología ambiental

Desarrollo de software

Enseñanza de la matemática

Gestión industrial

Logística y transporte

Matemáticas

Telemática

Administración de empresas turísticas

Administración y gestión pública

Contaduría y finanzas públicas

Derecho

Desarrollo comunitario

Gestión y administración de PyME

Gestión territorial

Mercadotecnia internacional

Políticas y proyectos sociales

Seguridad pública

¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la UnaDM?

Para ingresar a la UnADM necesitas los siguientes documentos:

CURP con la leyenda “verificada con el registro civil”

con la leyenda “verificada con el registro civil” Certificado de bachillerato

Sumados a estos, la licenciatura en Seguridad pública pide una constancia de que hayas trabajado en el sector público mexicano, con desempeño en áreas de seguridad pública.

Por su parte, la licenciatura en Enseñanza de la matemática exige una constancia laboral frente a grupo de la asignatura de matemáticas o afines, preferentemente de escuelas de educación pública.

¿Cómo me registro en la UnaDM?

Para registrarte en la UnaDM debes seguir los siguientes pasos:

Obtener un folio de aspirante , que puedes solicitar en la página: www.unadmexico.mx/convocatoria2024 del 29 de julio al 11 de agosto

, que puedes solicitar en la página: del 29 de julio al Cargar los documentos solicitados en el apartado “carga de documentos”, en el siguiente enlace: www.unadmexico.mx/convocatoria2024

solicitados en el apartado “carga de documentos”, en el siguiente enlace: Responder la encuesta de aspirantes, del 19 al 25 de agosto

Responder el cuestionario único de habilidades del 2 al 15 de septiembre

Realizar el “Curso de ingreso a la UnADM” del 7 al 27 de octubre

Toma en cuenta que debes seguir todos los pasos y concluir el curso satisfactoriamente, pues de lo contrario no podrás ser aceptado, debido a que son los únicos requisitos de ingreso.