UNAM alzará la voz si alguien interfiere en sucesión de Rectoría, asegura Graue

VALENCIA. Si un grupo externo interfiere en el proceso de sucesión en la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la institución alzará la voz, aseguró Enrique Graue.

Tras su participación en la inauguración del V Encuentro Internacional de Rectores, que se celebra en Valencia, España, Graue recordó que hasta el momento las iniciativas presentadas por legisladores de Morena para reformar las reglas de elección en Rectoría han sido desechadas, pero están atentos si surge otra propuesta.

Puedes leer también: UNAM sigue imposibilitada de difundir veredicto sobre plagio de la ministra Yasmín Esquivel

“Esas iniciativas no prosperaron porque el propio partido dijo que no tenía sentido hacer eso. No creo que vaya a suceder y si sucediera alguna cosa de esa naturaleza levantaremos la voz con toda certeza”, comentó el Rector.

En lo que va del actual sexenio, diputados de Morena han presentado dos veces iniciativas para reformar la Ley Orgánica de la UNAM para que la elección del Rector sea a través de voto universal de la comunidad universitaria y no de la Junta de Gobierno como actualmente sucede.

En 2020 el diputado morenista Miguel Ángel Jáuregui presentó una iniciativa en este sentido y en marzo de este año Armando Contreras recicló la propuesta de su compañero de partido. Ambas reformas no tuvieron apoyo y al momento están archivadas.

En las últimas semanas han habido en la UNAM manifestaciones de carácter político, como las que piden la salida de Lorenzo Córdova del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Al respecto Graue, quien dejará la Rectoría en noviembre, comentó que no ve intenciones de alterar la elección de su sucesor o sucesora.

Sociedad Becas Elisa Acuña 2023: UNAM publica convocatoria, ¿qué requisitos se piden?

“Yo no veo intención de alterar el proceso. A veces hay grupos que están interesados en desestabilizar por desestabilizar. Hubo una manifestación de esta naturaleza que no traía un claro pliego petitorio. Son posturas radicales que quieren de alguna forma manifestar insatisfacciones”, dijo.

Este 2023 se cumple el cuarto año del segundo periodo de Enrique Graue al frente de la UNAM, por lo que tendrá que entregar las riendas de la institución a otra persona.

Por eso, la Junta de Gobierno de la Universidad lanzará en agosto la convocatoria del proceso de elección.

“La Ley Orgánica establece muy claramente cómo se lleva a cabo este proceso. La Junta de Gobierno de la Universidad estará convocando a fines de agosto y estará convocando a la comunidad y a los interesados que presenten sus proyectos. Los estarán presentando al resto de la comunidad en un proceso de más o menos un mes y luego vendrá el proceso en la Junta de Gobierno y ellos y ellas decidirán”, explicó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Actualmente la Junta de Gobierno está integrada por Juan Alberto Adam, Ana Rosa Barahona, Enrique Cabrero, Jorge Cadena, Elena Centeno, Patricia Elena Clark, Luis Armando Díaz-Infante, Marcia Hiriart, Rocío Jauregui, Rafael Lira Saade, Alberto Ken Oyama, Vicente Quirarte, María de la Luz Jimena de Teresa de Oteyza, Gina Zabludovsky y Margarita Luna.

Es la primera vez que la mayoría de sus integrantes son mujeres.