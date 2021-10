UNAM responde a AMLO: regreso pleno a clases será hasta semáforo verde 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador: el regreso a clases será pleno hasta que haya semáforo verde y subrayó que a lo largo de la pandemia no se detuvieron las actividades un solo día.

“La presencia del estudiantado seguirá siendo voluntaria y, para quien no pueda asistir, las clases continuarán impartiéndose a distancia, tal y como ha ocurrido desde el primer día de confinamiento”, afirmó la máxima casa de estudios.

Durante su conferencia mañanera del jueves, López Obrador criticó que las universidades y escuelas públicas no regresaban aún a clases presenciales, aun cuando “ha quedado de manifiesto que no hay riesgos graves para los alumnos” ante el Covid-19.

“¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases? ¿Por qué no regresan las escuelas públicas? ¿Por qué razón? ¿Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo? ¿Nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso, entonces, si ya se vacunó a maestros y ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos graves para los alumnos, ¿por qué no se regresa a clases?”, declaró.

A través de un comunicado, la UNAM reconoció "la necesidad de regresar a las actividades de manera presencial” y dijo que así ha sido desde hace semanas en aquellas escuelas y facultades que lo decidieron.

“De hecho así ha sucedido, respetando los acuerdos tomados por los consejos técnicos de las diferentes escuelas y facultades y los correspondientes a los subsistemas de Humanidades, de la Investigación Científica y de la Coordinación de Difusión Cultural, a fin de tener un retorno gradual y seguro a las instalaciones universitarias", mencionó.

La UNAM, agregó, ha sido una institución educativa que cuenta con una estructura horizontal, tanto para sus decisiones académicas como para la administración y supervisión de los recursos públicos.

“Se cuenta, en los distintos niveles de responsabilidad y decisión, con cuerpos académicos colegiados electos por las distintas comunidades, donde se analizan y debaten, en forma libre y plural, los asuntos de su competencia y se toman decisiones a través de mecanismos democráticos”, destacó.

Dijo que hasta ahora se ha cumplido, particularmente en aquellos casos en los que la asistencia física de estudiantes y docentes se hace indispensable.

Informó que la presencia física de la comunidad continuará creciendo con las medidas sanitarias necesarias y, "como se informó desde un inicio, el regreso a las aulas se intensificará una vez que el semáforo epidemiológico pase al color verde".

La institución que encabeza el rector Enrique Graue insistió que la presencia del estudiantado seguirá siendo voluntaria y para quien no pueda asistir, las clases continuarán a distancia, tal como ha ocurrido desde el primer día de confinamiento.

"La UNAM no se detuvo un solo día y, no obstante los enormes retos y desafíos que trajo la crisis sanitaria, cumple cabalmente con las y los universitarios y con México, respetando la vida académica interna de la Universidad", reiteró.

|| Con información de Sarahi Uribe ||