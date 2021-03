UNAM separa del cargo a profesor que justificó feminicidios

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) separó de sus clases al profesor Genaro Castro Flores luego de que en su clase en línea justificara los feminicidios y la tortura, como una forma de frenar a las mujeres que asisten a las movilizaciones.

La Rectoría de la universidad rechazó la actitud del profesor de la Facultad de Contaduría y Administración, de los cuales se tuvo conocimiento por redes sociales la noche del 8 de marzo.

“Estos comentarios vulneran los principios y valores universitarios”.

March 10, 2021

La institución dio a conocer que como consecuencia “y como medida urgente de protección, el 9 de marzo por la mañana, el profesor fue separado del grupo y se brinda el acompañamiento legal correspondiente a las alumnas y alumnos que consideren vulnerados sus derechos”.

Lo que el profesor dijo a sus alumnos fue difundido a través de TikTok, en el video se observa a Genaro Castro Flores explicando: “Los gobiernos o los gobernantes no sé qué hacen, pero yo una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me la llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo ¿Por qué no han agarrado a ninguna?”.

"No le hace que al rato esté en el bote, te voy a torturar hasta que me digas quién te paga", dice sobre las protestas de mujeres el profesor Genaro Castro Flores de la @FCAUNAMOFICIAL, criticando que las manifestantes no fueran detenidas

Sugirió que las mujeres que han sido blanco de la violencia seguramente estaban involucradas en algo que las llevó a eso y no porque alguien tenga una estrategia. “Si mueren es por algo, no es porque digan vamos a matar a diez mujeres ahorita. Eso no. El que anda mal termina mal”.





