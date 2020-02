Undiasinmujeres Convocan mexicanas a paro nacional el 9 de marzo

#Undiasinmujeres es el nombre que recibe la convocatoria difundida a través de las redes sociales, en las que se exhorta a todas las mexicanas a participar en un paro nacional el próximo lunes 9 de marzo.

“Si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede con lo que producimos y lo que consumimos”, se lee en una de las imágenes que convoca a esta acción ciudadana, promovida a partir de la ola de violencia en contra de las mujeres y las cúspide de este problema, el feminicidio.

#UnDiaSinNosotras #UnDiaSinMujeres Las mujeres nos manifestaremos contra las constantes muestras de indiferencia hacia nuestra seguridad. pic.twitter.com/bbxsS4FA4P — Mujeres Sin Miedo (@SinMiedoMujeres) February 20, 2020

El paro nacional propone que todas las mujeres y niñas no salgan a las calles, no compren, no asistan a la escuela, no vayan a trabajar, a no usen servicios de plataformas digitales y no utilicen el transporte público, entre otras acciones.

“¡Sin mujeres!, ¿no nos cuidan? ¿no existimos? Miren cómo sería si no existiéramos más… pasa la voz, únete. Si quemando y gritando no nos ven…¡concedido! ¡No nos verán!”, sentencia el exhorto.

El paro nacional se realizará un día después de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se planea, salga de el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

PAN a favor del paro nacional

Ante la emergencia por la violencia contra mujeres y niñas que enfrenta el país y la incapacidad del gobierno para plantear una clara estrategia de seguridad, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado se sumará al paro nacional de mujeres convocado para el 9 de marzo.

En su cuenta de Twitter, el coordinador de las senadoras y los senadores panistas, Mauricio Kuri González, expresó su respaldo a las mujeres integrantes del grupo parlamentario que deseen manifestarse durante el paro.

Nos sumamos al paro nacional este 9 de marzo y en el Grupo Parlamentario aquella mujer que desee manifestarse durante el paro, podrá hacerlo con nuestro respaldo.#UnDíaSinNosotras pic.twitter.com/ad7j4bRQ7o — Mauricio Kuri (@makugo) February 20, 2020

“Las y los @SenadoresdelPAN estamos conscientes de la terrible realidad que afronta #México, ante la cual el Gobierno Federal ha sido incapaz de plantear una estrategia de seguridad que haga que nuestras niñas y mujeres vivan seguras. Nos sumamos al paro nacional este 9 de marzo y en el Grupo Parlamentario aquella mujer que desee manifestarse durante el paro, podrá hacerlo con nuestro respaldo. #UnDíaSinNosotras”, publicó Kuri González en la red social.

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés mencionó que su partido se suma a la convocatoria en protesta a la "terrible ola de violencia de la que están siendo víctimas mujeres y niñas".

En protesta a la terrible ola de violencia de la que están siendo víctimas mujeres y niñas, @AccionNacional se suma a la causa #UnDíaSinNosotras



Todas nuestras trabajadoras y colaboradoras del CEN del PAN, que decidan sumarse a este paro nacional, cuentan con todo nuestro apoyo pic.twitter.com/9WUqS5zVBF — Marko Cortés (@MarkoCortes) February 20, 2020

Con información de Gabriel Xantomila