UnDíaSinNosotras Millones de mexicanas “desaparecerán” este 9 de marzo

¿Te imaginas un día sin mujeres en México?

Pues este 9 de marzo, millones de mexicanas “desaparecerán” al sumarse al paro nacional #UnDíaSinNosotras, justo 24 horas después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer ante la difícil situación que se vive.

México vive una ola de violencia contra la mujer que se ha recrudecido: tan solo en 2019 se registraron más de mil feminicidios con la terrible estadística que 10 mujeres son asesinadas al día.

Por si fuera poco, los asesinatos de mujeres se han vuelto más crueles, despiadados, con más saña y más odio.

Ejemplos desafortunados son los brutales crímenes de Ingrid Escamilla, joven de 25 años apuñalada y desollada por su pareja, y el de la niña Fátima, de siete años, secuestrada con fines de abuso sexual y luego asesinada, ambos en la Ciudad de México.

Ante este sombrío panorama, varios colectivos de mujeres no se han quedado con los brazos cruzados y convocaron a esta iniciativa, que a continuación te explicamos lo que debes saber.

¿Qué significa #UnDíaSinNosotras?

Bajo el lema, “El nueve ninguna se mueve”, quien se una a #UnDíaSinNosotras debe realizar un paro en sus actividades normales, con el fin de hacer conciencia sobre qué pierde el país cada vez que se agrede o mata a una mujer.

Para ello se convoca a las mujeres no estar en las calles, los trabajos, las escuelas y universidad ni realizar compras, que se haga visible las tareas no reconocidas pero indispensables para que este país funcione.

¿Quién llamó al paro?

La iniciativa fue impulsada por el colectivo las Brujas del Mar, al que ya se han adherido miles y busca ser "un llamado a la conciencia", afirma su portavoz Arussi Unda.

Aclaró que esta protesta, a la cual se han sumado instituciones, dependencias, ayuntamientos y personajes del ámbito social, no tiene ningún interés político, sino que se trata de un grito para visibilizar la violencia que vive la mujer y tras los casos de la joven Ingrid y la pequeña Fátima.

Las Brujas del Mar fueron creadas como una comunidad de mujeres donde querían compartir libros, textos y sentimientos en los valores feminista, pero luego crecieron ante las quejas y denuncias por abusos.

Su movimiento lleva el nombre de brujas, una imagen con la que estas feministas se relacionan porque eran mujeres que, desde su autonomía o de sus conocimientos que no eran propios de mujeres, eran perseguidas o asesinadas.

La actriz y también activista mexicana Vanessa Bauche puso sobre la mesa el paro nacional de mujeres y el colectivo lanzó la convocatoria en redes sociales generando un gran impacto y logrando que, en las últimas semanas, se sumaran empresas y centros educativos.

¿Cuáles son mis derechos si me uno al paro?

Aunque decenas de empresas, universidades y otras instituciones han expresado su respaldo público al paro nacional, abogadas sugieren a las trabajadoras mexicanas conocer sus derechos.

Pese a que lo recomendable es que las compañías colaboren con la causa, las mujeres deben familiarizarse con lo que establece la ley, explican Ana Gerson, asociada senior de Ferran Martínez Abogados, firma especializada en derechos laborales, y Alix Trimmer, asociada senior de Von Wobeser y Sierra.

¿Me pueden despedir?

Los patrones no podrán despedir o castigar a las empleadas por la simple ausencia este día, pues el Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo contempla que el motivo de despido es por más de tres faltas injustificadas registradas en un periodo de treinta días consecutivos.

“Por el hecho de asistir a una manifestación de este tipo no existe ninguna causal en la Ley de rescisión o de sanción para un trabajador que quiera participar en una manifestación de este tipo", señala Gerson.

La jurista expone que la información debe especificarse en el reglamento interno, que por ley debe ser accesible a las empleadas, pero que, aun así, una disposición que contemple un castigo de esta naturaleza podría cuestionarse o atacarse.

¿Me descontarán el día?

Dependencias gubernamentales, universidades, agrupaciones, compañías y cámaras patronales e industriales han afirmado de manera pública que respetarán, sin represalias, a las mujeres que participen en el paro.

Sin embargo, la ley no obliga al empleador a pagar a la persona que falte, advierte Gerson, que enuncia como posibles acuerdos el otorgar el día con cuenta a vacaciones, conceder el permiso sin goce de sueldo o acordar que se dará con el pago correspondiente.

Ante esta situación, Trimmer recomienda a las mujeres tener un contacto con el patrón para encontrar si existe respaldo o comprensión y, si la respuesta es negativa, realizar un análisis introspectivo sobre las consecuencias personales de participar.

¿Es una huelga?

El paro nacional de mujeres no es una huelga en estricto término legal porque no está reservada al ámbito laboral o centro específico de trabajo, ni se alinea con los criterios estipulados por el Artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, aclaran las juristas.

“Este paro es de tinte social y no está únicamente indicado para que las empleadas no acudan a laborar, que sería, en palabras muy simples, la finalidad de una huelga. Este paro incluye la no participación económica, no realizar compras, no salir a la calle, no usar redes sociales, va mucho más allá”, detalla Trimmer.

¿Qué pasa con las servidoras públicas?

Pese al apoyo de algunas dependencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) y gobiernos estatales, las disposiciones antes descritas solo aplican a los trabajadores que están en el apartado "A" del Artículo 123 de la Constitución, dedicado al Trabajo y la Previsión Social.

Las servidoras públicas que quieran sumarse deben considerar que se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Aunque el Artículo 46 de esa legislación establece más de tres faltas consecutivas para el despido, también estipula como causa de rescisión el abandono de labores relativas al funcionamiento de maquinaria o a la atención de personas que cause la suspensión del servicio o ponga en peligro la salud o vida de la gente.

Las abogadas piden comprensión para las mujeres que por un motivo u otro no participen en el paro.

"La libertad de decidir es uno de los derechos que la lucha feminista busca que se reconozca a las mujeres, por lo que debemos respetar la decisión de algunas de no formar parte del paro del 9M, hay distintas formas de sumarse a la causa y todas son igual de válidas", considera Trimmer.

¿Cuál será el impacto económico?

Se estima que el paro tendrá un impacto sustancial en la economía nacional.

De acuerdo con datos del Inegi, las mujeres representan más del 50% de la población total, además de que son el 40% de la fuerza laboral y absorben el 54 % de la carga total de trabajo.

también representan el 55% del total del gasto en cuidado de la salud y el 50% del gasto en prendas de vestir, calzado y accesorios.

Mientras que en los rubros de educación, cultura y recreación representan el 49% y en asuntos de cuidado personal el 39%.

en cuanto a las labores no remuneradas como son los cuidados de los hijos y las labores en casa, representan el 18% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

El paro nacional podría significar pérdidas por 37 mil millones de pesos (unos mil 950 millones de dólares) aproximadamente.

NO A LA DISCRIMINACIÓN

Las mujeres que se sumen al movimiento no deben sufrir discriminación en sus empresas por prejuicios o presuposiciones de su postura política o social.

