Va Coparmex "hasta donde tope" contra Ley de educación en Puebla

La Confederación Patronal de la Republica Mexicana (Coparmex) anunció que combatirán “hasta donde tope” la nueva Ley de Educación de Puebla que permite al gobierno del estado mayor intervención sobre las escuelas privadas.

Gustavo de Hoyos equiparó la legislación promovida por el gobernador poblano Miguel Barbosa con la llamada Ley Bonilla, en Baja California.

“No es un asunto de regulación, sino de libertad escencial. Es una causa nacional, no solo una protesta local. Empieza la lucha. Vamos hasta donde tope”, tuiteó De Hoyos.

La nueva Ley de Educación de Puebla fue aprobada en lo general el 15 de mayo por los diputados locales y ahora espera su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Uno de los artículos más polémicos es el 105, donde se establece que "los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares (...) forman parte del Sistema Educativo Estatal".

Para legisladores locales de la oposición el contenido de este artículo implica el riesgo de que el gobierno pueda tomar el control de los inmuebles donde se imparte educación privada.

El artículo 121 establece que las instituciones particulares colaborarán con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se les destinen.

La #LeyBarbosa (Ley de Educación del Estado de Puebla) es frente a la educación, lo que la #LeyBonilla fue contra la democracia. No es un asunto de regulación, sino de libertad escencial. Es una causa nacional, no solo una protesta local. Empieza la lucha. Vamos hasta donde tope. pic.twitter.com/u5pOaq21OP — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) May 25, 2020

Otras disposiciones indican que los directivos de las escuelas particulares deben presentar un informe sobre sus actividades y cuentas.

Ademas se establecen multas para aquellas instituciones que retengan documentos personales a estudiantes con adeudos.