Vacuna contracovid llegará a regiones más apartadas del país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se llegará a los sitios más apartados del país para aplicar la vacuna contra el Covid-19 gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas pues, dijo, se tienen aviones y helicópteros para llegar a todas las regiones.

Ante esto, el mandatario pidió confianza a los mexicanos en la vacuna pues "no permitiríamos que se usara una vacuna que dañara, no lo haríamos en ningún caso, por convicción no se permitiría".

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo Federal detalló que en 22 estados del país la situación de la pandemia es estable y en 10 hay mayor preocupación.

Además reconoció que se tenía pensado regresar a la Ciudad de México a semáforo rojo hasta pasada la Navidad sin embargo, se privilegió el cuidado a la salud y el evitar perder vidas.

Este jueves 24 de diciembre dio inicio la vacunación contra el coronavirus en México para beneficiar a 2 mil 975 integrantes del personal médico de distintas instituciones, que incluyen al IMSS, ISSSTE, Pemex, la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional.

El siguiente lote de 50 mil vacunas llegará el 29 de diciembre y para julio se contará en territorio nacional con 19 millones 250 mil dosis.