Vacunar a 1.2 millones de burócratas, condición para regresar a oficinas: FSTSE

El 30 del presente, vence el decreto presidencial que permite a los trabajadores al servicio del Estado trabajar en casa; pero no regresarán a laborar en tanto no sean vacunados, afirmó el líder de la Central FSTSE, Joel Ayala Almeida.

Recordó que la convocatoria para el retorno al trabajo tiene la condicionante de que debe ser gradual. “no podría ser masivo de 1.2 millones de personas. Podrían regresar entre el 20 y 30 por ciento de ese total”.

La aplicación de las vacunas entre los trabajadores al servicio del Estado es una condicionante para el retorno a las oficinas, con el fin de que no se repitan problemas que son fatales.

“Esta es la responsabilidad de la dirigencia no solo de la FSTSE, sino de otras organización también”.

Comentó el dirigente de la burocracia nacional que de darse el retorno a las labores podría ser de un 20 o 30 por ciento del personal. “Sabemos de la importancia de devolverle el dinamismo a la economía, pero la salud de los trabajadores es primordial”, subrayó.

Descartó que al concluir la vigencia del decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a que los trabajadores deberán regresar el próximo lunes 3 de mayo a sus labores, la instrucción vaya a ser la de volver a las áreas de trabajo, a las oficinas y ventanillas-

Confió Ayala Almeida que si se garantizan no solo las vacunas sino además las pruebas anti-covid entonces, estarían en la mejor disposición de regresar a laborar.

“Hemos insistido en que no aceptamos acciones unilaterales. Por ello, requerimos ser convocados para valorar la situación. Cito y aclaro: los trabajadores no están solos. Tienen una representación legal, debido a la cual no queremos provocar una acción radical de los trabajadores al señalar que se oponen al regreso”, precisó.

También manifestó que los burócratas no pueden aceptar un nuevo riesgo de contagio.

“El historial nos ha indicado que los trabajadores tienen todo el derecho de ser protegidos”.

Además, consideró el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), que el retorno a laboral no está sujeto a una fecha determinada.

“Estamos obligados a garantizarles que tengan ellos la seguridad. Esa es la posición. “o que en el fondo queremos es que no haya rebrotes. Esa es la posición que nos han pedido los trabajadores y nos vamos a sostener en ella”, expresó.