Vacunas, sí o sí

“Desde que Alejandra nació me daba miedo vacunarla, y siempre iba con temor a la aplicación por la posible reacción y no daba la atención que merecía el tema de sus vacunas”, comenta Esmeralda Martínez mamá de Alejandra quien ahora tiene 4 años, y agrega: “Me preocupé cuando dos de sus primos se enfermaron de varicela, y unos días después mi cuñado de influenza tipo B. En ese entonces Ale tenía un poco menos de 2 años, y yo pensaba que, si estaba en casa y bajo mi cuidado no pasaría nada, pero me equivoqué”.

De acuerdo con Rodrigo Romero, secretario de la Asociación de Vacunalogía A.C., es muy importante que las niñas y los niños en primera infancia reciban todas sus vacunas, principalmente para evitar que enfermen y que sufran los síntomas de los padecimientos que pueden ser prevenidos a través de la vacunación oportuna y agrega que “si los niños no reciben las vacunas que les corresponden por edad, están bajo varios riesgos que van desde promover el contagio a las demás personas con las que conviven por ejemplo en la escuela, en los lugares públicos como es el parque o el centro comercial, y en la casa al resto de la familia, así como que la enfermedad evolucione negativamente, que haya secuelas o incluso, si surge una complicación haya pérdida de la vida.”

El experto recomienda de manera puntual a las madres, padres y cuidadores que conozcan las vacunas que se recomiendan desde los 0 años para el cuidado de la salud de sus hijas e hijos, y que en caso de no saber, busquen información en la página web de la Asociación de Vacunalogía (www.amv.org.mx/), acerca de cuáles son las que se sugieren, además de que pueden hacer consultas específicas sobre dudas o inquietudes relacionadas al tema.

“Cuando Ale empezó a llorar y a quejarse de un fuerte dolor de cabeza, la llevé al médico, le dije lo que pasaba con mi hija y la situación en la familia. El doctor fue tajante, me preguntó si mi hija tenía todas sus vacunas, y en ese momento sentí que se movió el suelo, yo me sentí muy mal”, recuerda Esmeralda y finaliza: “Con mucha vergüenza le dije que solo algunas. Afortunadamente, Ale tuvo una infección en las vías respiratorias que se pudo tratar sin mayor complicación, pero aprendí mi lección: el cuidado en casa no es suficiente; ella debe recibir todas sus vacunas.”

Rodrigo Romero destaca que es imprescindible que además de las niñas y niños en primera infancia reciban las vacunas que requieren, sus madres, padres y cuidadores deben de tener también su registro de vacunación al día, ya que eso disminuye el riesgo de contagio, además de fortalecer el cuidado de la salud de la familia.

Dudas frecuentes

¿Qué hacer si tu hija o hijo no cuenta con la Cartilla Nacional de Vacunación?

Es necesario acudir a la Unidad de Salud, ahí se le proporcionará información y se dará la cartilla correspondiente de modo gratuito.

¿Qué se debe hacer en caso de que no le hayan aplicado alguna vacuna en el tiempo establecido?

Acudir inmediatamente a la Unidad de Salud más cercana con la Cartilla Nacional de Salud correspondiente y realizar la aplicación de las vacunas de acuerdo con las instrucciones del personal de salud.

¿Qué es el esquema de vacunación?

El esquema de vacunación es una recomendación basada en evidencia, que permite a una población decidir la forma en que puede prevenir, en diferentes grupos de edad, enfermedades transmisibles por medio de la inmunización de sus habitantes.

Fuente: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

Foto Cuartoscuro

Datos y cifras

Después del agua potable, la vacunación es la estrategia más costo-efectiva para combatir enfermedades infecciosas, a nivel mundial.

Las enfermedades prevenibles por vacunación ocasionan el 17% de las muertes en menores de 5 años a nivel global.

Se calcula que si se mejorara la cobertura mundial se podrían evitar 1.5 millones de muertes.

Cada año reciben vacunas básicas 116 millones de niños (86%), pero todavía hay 19 millones que no las reciben.

La cobertura adecuada de vacunación contribuye a disminuir las inequidades sociales, ya que reduce la mortalidad y morbilidad debidas a enfermedades infecciosas que tienden a afectar en mayor proporción a los niños, en especial a los niños de las familias más pobres.

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Cobertura de vacunación. Datos y cifras.

Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage

