Vamos por la red de complicidad de García Luna: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo informó que van por la red de complicidad que tendió el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna para brindar protección al Cartel de Sinaloa, por lo que incluso señala que varios funcionarios públicos que estuvieron colaborando con García Luna ya están renunciando.

Así lo informó en entrevista posterior a la reunión que sostuvo con Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y Seguridad Pública Municipal, donde afirmó que sería ingenuo pensar que García Luna actúo en solitario, “no hay quien pueda brindar protección a una organización como en su momento fue el cartel de Sinaloa, sino es a partir de una red de protección y es en la red de protección en la que estamos trabajando”.

El secretario sostuvo que se está avanzado en este tema a partir del trabajo de inteligencia referencias, históricas, profesionales y políticas hoy la ventaja de las redes de comunicación es que reciben todo.

Hay que recordar que el exsecretario (García Luna) pasó por el Cisen, con responsabilidades relevantes, formó parte de la AFI (agencia Federal de Investigación), y luego fue secretario de Seguridad Publica. "Consecuentemente estamos rastreando todo, incluso ya ha habido renuncias, no a raíz de esto pero muy seguramente vinculados a este tema”.

Al ser cuestionado sobre los exfuncionarios que estarían siendo investigados, el secretario dijo que no dará nombres, pero advirtió: “es imposible que hay actuado en solitario, no prejuzgamos, pero es elemental razonar que actuó acompañado por una red de complicidad”.

Es por ello que señaló que no se trata de caso aislado, bienvenida la justicia donde quiera que se conceda, colaboraremos con quien corresponda para llevar a la justicia no solo a presuntos criminales, sino todos aquellos que se unieron a esta red con una finalidad delictiva.

Ejemplificó que, en este gobierno, el secretario no pide su “entre”, su “moche” no vende territorios, patrullas y asensos, y así lo vamos a garantizar durante todo el sexenio, es fundamental que todos los responsables de las áreas de seguridad que no haya elementos vinculados con el crimen organizado o desorganizado, la nueva agenda de seguridad centro sus esfuerzos en la atención de las causas.

“La instrucción es depurar a fondo las instituciones de seguridad pública, no permitiremos que los criminales que cometieron actos sigan agazapados en nuestras secretarias, en este tema no habrá contemplaciones”.

Por otra parte, dijo que las organizaciones criminales estan incorporando sicarios no entrenados como había sucedió históricamente, y eso en el corto plazo terminara debilitando con el trabajo que estamos llevando a cabo.

“Las organizaciones criminales están pasando por una etapa de incorporación o contratación a personal sin experiencia, consecuentemente eso ha elevado el nivel de las agresiones, estamos tomando todas las precauciones con un mayor entrenamiento de nuestra gente, equipamiento adecuado que por mucho tiempo no tuvieron chalecos antibalas con fecha de caducidad, etc.”.