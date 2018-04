Vicente Fox propone legalizar la marihuana: “hay que golpear las finanzas del crimen organizado”

El ex presidente Vicente Fox Quesada aseguró que es necesario y urgente que se combata al crimen organizado golpeando sus finanzas, ya que ese dinero sirve para comprar autoridades municipales, gobernadores e integrantes del Ejército y la Marina; al tiempo de pronunciarse por una regulación más amplia del uso de la marihuana.



Consideró que es “una guerra inútil” la actual estrategia de combate al crimen organizado, por lo que es prioritario terminar con los muertos que se registran día con día en el país.

“El problema de la corrupción se genera en buena medida, por no decir en gran medida, en esta guerra inútil. En esta posición ciega de no aceptar esta legalización. La corrupción viene de esos millones y millones de dólares que traen los cárteles, con lo cual compran candidatos, autoridades municipales, con lo que compran a gobernadores y a miembros del Ejército y la Marina”, expresó.

Fox Quesada reiteró que se necesita quitar el dinero a los cárteles y con ello “salvar a nuestra juventud”, ya que “no es posible que alguien que no tuvo oportunidad de un empleo o de una beca para ir a la universidad, tenga como única opción irse a trabajar en los cárteles”.

Por lo anterior, hizo un llamado los candidatos a la Presidencia de la República a que decidan ya, debido a que ellos dicen no más muertos. “Todos los candidatos dicen no más muertos, pero que digan cómo no más muertos”.

“La opinión pública está clara en su posición: quiere que terminemos con los muertos, quiere que terminemos con la violencia, esa es la demanda número uno en este país. Hablamos de corrupción y hablamos de corrupción con uno que acusa y todos los demás que le escuchan.

“Ya probamos meter al Ejército, ya probamos llevar las armas, ya probamos llevar tanquetas, ya probamos todo… y sólo crece y crece y crece el número de muertos y crece el consumo y crece la violación a los derechos humanos, así como la violación al debido proceso”, externó.