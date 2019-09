AMLO no se queda con las ganas y juega partido de softball

Durante su gira por Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo resistirse a tomar un bat y echarse un partido, que aunque no fue de beisbol, se divirtió.

“Pasamos por Muna y estaban jugando. Nos paramos; no me quedé con las ganas. No era beisbol, sino softball, pero algo es algo”, expresó el mandatario en redes sociales, quien también compartió un video con momentos del partido.

Pasamos por Muna y estaban jugando. Nos paramos; no me quedé con las ganas. No era béisbol, sino softball, pero algo es algo. pic.twitter.com/R1cEtWWYNJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 21 de septiembre de 2019

Su pantalón de vestir y la guayabera no fueron obstáculo para que AMLO corriera de una base a otra tras haber conectado con la pelota.

Al presidente se le vio contento, pues el beisbol es una de sus pasiones y hasta se tomó la foto del recuerdo con los jugadores.